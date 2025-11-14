MLBで今シーズン最も活躍した選手に贈られるMVPが日本時間14日に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平（31）が“満票”で獲得した。

エンゼルス時代の21年、23年、ドジャースに移籍した24年に続き、リーグをまたいで3年連続通算4度目の栄冠を手にした。4度目の受賞はバリー・ボンズ氏の最多7度に次いでメジャー歴代単独2位。3年連続の受賞もボンズ氏の4年連続（01〜04年）以来、史上2人目の快挙。またドジャースの選手としては、連続受賞は初の偉業となり、記録づくめのMVPとなった。

MVPは全米野球記者協会（BBWAA）所属の会員30人が投票し、大谷は初受賞の21年と23年、24年同様、今年も全員が1位票を投じる“満票”でMVPに輝いた。“満票MVP”の複数回受賞はメジャー史上大谷1人のみで、自身の記録をさらに更新。ここまで4度のMVPを全て満票で獲得した。

今年のナ・リーグMVPは最終候補者として、本塁打＆打点で2冠のカイル・シュワーバー（32、フィリーズ）、43本塁打（リーグ3位）で盗塁王を獲得したメッツの主砲フアン・ソト（27）が残った。この日MLBネットワークの番組内で結果が発表され、ワールドシリーズで激闘を繰り広げたブルージェイズのベンチコーチ、D.マッティングリー氏が「ナ・リーグのMVPはショウヘイ・オオタニ」と発表。中継で登場した大谷は、横の真美子夫人と笑顔で顔を見合わせて、隣に座っていたデコピンにキスをした。

大谷はインタビューで「凄く光栄ですし、ソト選手、シュワーバー選手も素晴らしいシーズンだったので、素晴らしい選手と競い合えてことが良かったなと思います」と喜びのコメント。2025年について「ワールドシリーズで勝ったのが一番、自分の中で素晴らしい出来事だった」と振り返り、「最後の締めくくりとして自分自身のシーズンのMVPを取れたというのは非常に大きなことなので全ての人に感謝したい」と話した。

過去MVP3度の受賞は、大谷をはじめ、かつてのチームメイトでもあるM.トラウト（34、エンゼルス）ら11人を数えたが、今年の受賞で大谷が歴代単独2位に浮上した。また、ア・リーグMVPは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が2年連続3度目の獲得。60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー（28）と大接戦となり、1位票を17人獲得したジャッジがわずか20ポイント差でタイトルを手にした。

さらに、この日はハンク・アーロン賞、エドガー・マルティネス賞、オールMLBチームなどが発表され、大谷の受賞ラッシュに期待が高まる。

二刀流復帰の25年！自己最多55本塁打＆球団初WS連覇と充実のシーズン

ドジャース移籍2年目の大谷は、今季158試合に出場し、打率.282、自己最多の55本塁打、102打点、20盗塁をマーク。東京での開幕シリーズで1号を放つと5月には月間自己最多タイとなる15本塁打を記録し、7月20日（ブルワーズ戦）から日本選手初となる5試合連続ホームランの偉業を成し遂げた。

さらに6月17日（パドレス戦）には“二刀流復帰”を果たすと、今季は14試合に先発し、1勝1敗、防御率は2.87、62奪三振。8月28日（レッズ戦）には復帰後初勝利を挙げ、23年8月9日（ジャイアンツ戦）以来、実に749日ぶりとなる移籍後初白星を飾った。

9月16日（フィリーズ戦）ではMLB史上6人目となる2年連続50号本塁打を放ち、メジャー史上初となる“50本塁打ー50奪三振”を記録。昨季の50本塁打ー50盗塁に続き、新たな歴史を刻んだ。

MVPはレギュラーシーズンの成績のみが対象となるが、プレーオフ（PO）では17試合に出場し、投げては4試合に登板し2勝1敗。“二刀流”で挑んだ優勝決定シリーズ第4戦では、復帰後最長の6回0/3（100球）を投げ、2安打無失点、10Kの快投。さらに打者としては1試合に特大弾を3発放つ異次元の活躍をみせた。ドジャースはワールドシリーズ（WS）に進出し、ブルージェイズと7戦目までもつれ込む激戦の末、球団史上初のWS連覇を達成した。