ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

過去３度のＭＶＰはいずれも３０票の投票で全票１位票をつかむ「満票」だった大谷。２位は２１年がゲレロ（ブルージェイズ）、２３年はシーガー（レンジャーズ）、２４年はリンドア（メッツ）だった。今季は２冠王のシュワバーと激しい争いが予想され、最終候補３人には４３本塁打、３８盗塁で盗塁王に輝いたソト（メッツ）も名を連ねるハイレベルな争いだった。

それでも今季も全３０票の１位票を集めて満票で受賞。ＭＬＢネットワークの番組には真美子夫人、愛犬のデコピンとともに出演し、喜びを分かち合っていた。