ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

記録ラッシュとなるＭＶＰとなった。ワールドシリーズも２連覇し、同時にＭＶＰを２年連続で受賞したのは１９７５、７６年のモーガン（レッズ）以来２人目。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもシリーズＭＶＰに輝いており、ポストシーズンのシリーズＭＶＰとシーズンＭＶＰをダブル受賞するのは、史上７人目となった。

ドジャースでＭＶＰを受賞した選手は大谷が１３人目だったが、複数回受賞したのは１９５１、５３、５５年に３度受賞したキャンパネラが唯一で、大谷は球団史上２人目となる。ドジャースに限らず、移籍してからの２年間で２度のＭＶＰは１９６０、６１年のマリス（ヤンキース）以来だ。