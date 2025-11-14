ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

２０２１年からの５年間で２２年を除く４度目のＭＶＰ受賞となった大谷。「５年で４度のＭＶＰ」は北米４大スポーツを見渡してみても過去に４人しか成し遂げていない偉業だ。ＭＬＢではボンズが２００１〜０４年に４年連続で達成したのが唯一。アメリカンフットボールのＮＦＬでは達成者がいない。バスケットボールのＮＢＡでは、マイケル・ジョーダンやマジック・ジョンソンですら達成したことはなく、１９６１〜６５年のビル・ラッセル（セルティックス）、２００９〜１３年のレブロン・ジェームズ（キャバリアーズ、ヒート）の２人ががいずれも５年で４度受賞。アイスホッケーのＮＨＬでは１９８０〜８７年にウェイン・グレツキー（オイラーズ）が８年連続で受賞したのが唯一だ。

ＮＰＢでは、４度以上ＭＶＰを受賞したのは９度の王貞治（巨人）、５度の長嶋茂雄（巨人）、野村克也（南海）の３人だけ。５年で４度は１９７３〜７７年の５年間で４度受賞した王が唯一だ。大谷はＭＬＢで４度、ＮＰＢでも１６年に１度ＭＶＰに輝いており、日米通算５度目の受賞で、王、長嶋、野村というレジェンドに肩を並べたことになった。