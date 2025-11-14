丸運はカイ気配スタート、センコーＨＤがＴＯＢ◇ 丸運はカイ気配スタート、センコーＨＤがＴＯＢ◇

丸運<9067.T>はカイ気配スタート。１３日取引終了後、センコーグループホールディングス<9069.T>から非公開化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株９４９円。これにサヤ寄せする格好となっている。



来年１月下旬ごろの買い付け開始を予定している。買い付け予定数は１７６１万３８０８株（下限３２０万４００株、上限設定なし）。ＴＯＢ成立後に丸運株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１３日付で同社株を監理銘柄（確認中）に指定した。なお、丸運の大株主であるＪＸ金属<5016.T>はこのＴＯＢには応募せず、株主として残る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS