パパ活女子が最年少死刑囚に…「ケチな男は死んだほうがいい」反省ゼロの言い分が大炎上＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

11月13日（木）に放送された第4話では、パパ活の客とその家族を殺害した罪で日本最年少の女性死刑囚となった佐藤礼奈（大原櫻子）が登場。裁判のシーンでは、礼奈が世間を震撼させるレベルの殺害理由を述べ…。

◆「あれ大炎上だったよね」

第4話では、金銭トラブルからパパ活相手とその家族を放火で殺害した罪で収監された日本最年少の女性死刑囚・礼奈が「もう1人殺したのを思い出した」と告白。有希子らキントリは、このもう1つの事件について取調べを行うことになった。

取調室に現れた礼奈は、死刑囚となったことをまったく反省していない様子。

裁判で礼奈はパパ活相手を殺害した理由について「ケチな男は死んだほうがいいと思いました」と供述しており、有希子から改めてこのときのことを話されると、「あれ大炎上だったよね」と心底おかしそうに笑う。

この態度にキントリの玉垣松夫（塚地武雅）は「何がおかしいんですか。死刑判決を受けて控訴しなかったのは、反省したからではなかったんですか」と礼奈を責めるが、彼女は「えー反省したってどうにもなんないよね。（殺害した相手が）生き返るわけじゃないもんね」と言ってのけた。

そんな礼奈に対し、有希子たちはもう1つの殺人事件について尋ねるも、彼女は終始のらりくらりとした態度で曖昧な供述をし、取調べは困難を極めることになるのだった。