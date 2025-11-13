ミキオサカベが「天使のたまご」とコラボ、シューズとウェアを発売

「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」が、押井守と天野喜孝によるアニメ「天使のたまご」とのコラボレーションコレクション「天使のたまご × MIKIOSAKABE」を発売する。11月21日12時から12月15日12時までの期間限定でオンライン受注を受け付けほか、11月22日から23日の二日間に渡ってGallery Η TOKYOで受注会を開催する。発送は2026年4月中を予定。

コラボコレクションは「天使のたまご」の4Kリマスター版全国公開にあわせて製作。シューズとウェアを用意し、コレクションの約半数に原画アーカイヴを採用し、作品内の象徴的なモチーフや印象的なシーンを再構築している。

シューズでは、雲のようなもこもことしたフォルムを特徴とする「ミキオサカベ」のスニーカー「New “Jewelry”」をベースに採用。少女の原画やアニメ作中のシーンをモチーフにしたオリジナルインソールが付属し、アッパーデザインには繊細な刺繍やプリントが施されている。価格帯は4万1800〜5万700円。ウェアでは、原画の紙の風合いや質感を表現。少女が纏うドレスをイメージしたデザインが展開され、原画に残されたカラーチャートを残すことで、創作の痕跡をそのまま作品に落とし込んでいる。価格帯は2万5500〜6万4900円。

■天使のたまご × MIKIOSAKABE

受注期間：2025年11月21日12時00分〜12月15日12時00分

発送時期：2026年4月中予定

受注会会場：Gallery Η TOKYO（東京都渋谷区神宮前1-19-5）

受注会日時：11月22日13時00分〜20時00分、11月23日12時00分〜18時00分