決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … メタプラ、フルッタ、ダイナマップ (11月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3803> イメージ情報 東Ｇ -29.32 11/13 上期 赤拡
<4192> スパイダー 東Ｇ -17.29 11/13 3Q 赤縮
<4069> ブルーミーム 東Ｇ -16.31 11/13 上期 黒転
<6574> コンヴァノ 東Ｇ -15.83 11/13 上期 黒転
<5254> Ａｒｅｎｔ 東Ｇ -14.37 11/13 1Q -44.52
<2586> フルッタ 東Ｇ -13.81 11/13 上期 266.67
<5028> セカンドＸ 東Ｇ -13.43 11/13 3Q 170.73
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ -11.27 11/13 上期 -3.14
<336A> ダイナマップ 東Ｇ -9.82 11/13 上期 赤縮
<4074> ラキール 東Ｇ -9.71 11/13 3Q -0.20
<4888> ステラファ 東Ｇ -9.67 11/13 上期 赤拡
<4058> トヨクモ 東Ｇ -9.43 11/13 3Q 54.87
<2330> フォーサイド 東Ｓ -9.40 11/13 3Q 5714.29
<9342> スマサポ 東Ｇ -9.22 11/13 本決算 20.42
<7571> ヤマノＨＤ 東Ｓ -8.80 11/13 上期 黒転
<6334> 明治機 東Ｓ -8.71 11/13 上期 赤拡
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 東Ｇ -8.65 11/13 3Q 赤縮
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -8.47 11/13 本決算 赤縮
<6149> 小田原エンジ 東Ｓ -8.34 11/13 3Q 128.25
<7567> 栄電子 東Ｓ -7.98 11/13 上期 -14.81
<2924> イフジ産業 東Ｓ -7.95 11/13 上期 -2.28
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 東Ｓ -7.84 11/13 上期 137.29
<6177> アップバンク 東Ｇ -7.65 11/13 3Q 赤縮
<9204> スカイマーク 東Ｇ -7.61 11/13 上期 416.84
<4428> シノプス 東Ｇ -7.37 11/13 3Q 226.56
<6998> タングス 東Ｓ -7.28 11/13 上期 -15.87
<5590> ネットスタズ 東Ｇ -6.82 11/13 3Q 黒転
<4264> セキュア 東Ｇ -6.75 11/13 3Q -32.97
<4406> 日理化 東Ｓ -6.58 11/13 上期 -50.40
<1435> ロボホーム 東Ｓ -6.53 11/13 3Q -46.59
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ -6.48 11/13 上期 53.95
<4978> リプロセル 東Ｇ -6.40 11/13 上期 赤拡
<3446> Ｊテック・Ｃ 東Ｓ -6.17 11/13 1Q 赤拡
<3350> メタプラ 東Ｓ -6.12 11/13 3Q 黒転
<6786> ＲＶＨ 東Ｓ -6.06 11/13 上期 赤拡
<6969> 松尾電 東Ｓ -6.01 11/13 上期 71.71
<3840> パス 東Ｓ -5.88 11/13 上期 赤拡
<6540> 船場 東Ｓ -5.85 11/13 3Q 10.00
<3437> 特殊電極 東Ｓ -5.83 11/13 上期 -22.28
<3639> ボルテージ 東Ｓ -5.82 11/13 1Q 赤縮
<6425> ユニバーサル 東Ｓ -5.79 11/13 3Q 赤拡
<7353> Ｋラーニング 東Ｇ -5.79 11/13 3Q -27.27
<4375> セーフィー 東Ｇ -5.73 11/13 3Q 赤縮
<5285> ヤマックス 東Ｓ -5.73 11/13 上期 20.47
<7138> ＴＯＲＩＣＯ 東Ｇ -5.59 11/13 上期 赤縮
<4620> 藤倉化 東Ｓ -5.45 11/13 上期 9.04
<3494> マリオン 東Ｓ -5.37 11/13 本決算 -39.85
<250A> シマダヤ 東Ｓ -5.31 11/13 上期 3.18
<220A> ファベル 東Ｓ -5.18 11/13 本決算 -19.26
<7277> ＴＢＫ 東Ｓ -5.00 11/13 上期 黒転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース