―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3803> イメージ情報 　東Ｇ 　 -29.32 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<4192> スパイダー 　　東Ｇ 　 -17.29 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<4069> ブルーミーム 　東Ｇ 　 -16.31 　 11/13　　上期　　　　黒転
<6574> コンヴァノ 　　東Ｇ 　 -15.83 　 11/13　　上期　　　　黒転
<5254> Ａｒｅｎｔ 　　東Ｇ 　 -14.37 　 11/13　　　1Q　　　-44.52

<2586> フルッタ 　　　東Ｇ 　 -13.81 　 11/13　　上期　　　266.67
<5028> セカンドＸ 　　東Ｇ 　 -13.43 　 11/13　　　3Q　　　170.73
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 　東Ｇ 　 -11.27 　 11/13　　上期　　　 -3.14
<336A> ダイナマップ 　東Ｇ　　 -9.82 　 11/13　　上期　　　　赤縮
<4074> ラキール 　　　東Ｇ　　 -9.71 　 11/13　　　3Q　　　 -0.20

<4888> ステラファ 　　東Ｇ　　 -9.67 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<4058> トヨクモ 　　　東Ｇ　　 -9.43 　 11/13　　　3Q　　　 54.87
<2330> フォーサイド 　東Ｓ　　 -9.40 　 11/13　　　3Q　　 5714.29
<9342> スマサポ 　　　東Ｇ　　 -9.22 　 11/13　本決算　　　 20.42
<7571> ヤマノＨＤ 　　東Ｓ　　 -8.80 　 11/13　　上期　　　　黒転

<6334> 明治機 　　　　東Ｓ　　 -8.71 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 　東Ｇ　　 -8.65 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<3624> アクセルＭ 　　東Ｇ　　 -8.47 　 11/13　本決算　　　　赤縮
<6149> 小田原エンジ 　東Ｓ　　 -8.34 　 11/13　　　3Q　　　128.25
<7567> 栄電子 　　　　東Ｓ　　 -7.98 　 11/13　　上期　　　-14.81

<2924> イフジ産業 　　東Ｓ　　 -7.95 　 11/13　　上期　　　 -2.28
<4838> ＳＳＳＫＨＤ 　東Ｓ　　 -7.84 　 11/13　　上期　　　137.29
<6177> アップバンク 　東Ｇ　　 -7.65 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<9204> スカイマーク 　東Ｇ　　 -7.61 　 11/13　　上期　　　416.84
<4428> シノプス 　　　東Ｇ　　 -7.37 　 11/13　　　3Q　　　226.56

<6998> タングス 　　　東Ｓ　　 -7.28 　 11/13　　上期　　　-15.87
<5590> ネットスタズ 　東Ｇ　　 -6.82 　 11/13　　　3Q　　　　黒転
<4264> セキュア 　　　東Ｇ　　 -6.75 　 11/13　　　3Q　　　-32.97
<4406> 日理化 　　　　東Ｓ　　 -6.58 　 11/13　　上期　　　-50.40
<1435> ロボホーム 　　東Ｓ　　 -6.53 　 11/13　　　3Q　　　-46.59

<2323> ｆｏｎｆｕｎ 　東Ｓ　　 -6.48 　 11/13　　上期　　　 53.95
<4978> リプロセル 　　東Ｇ　　 -6.40 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<3446> Ｊテック・Ｃ 　東Ｓ　　 -6.17 　 11/13　　　1Q　　　　赤拡
<3350> メタプラ 　　　東Ｓ　　 -6.12 　 11/13　　　3Q　　　　黒転
<6786> ＲＶＨ 　　　　東Ｓ　　 -6.06 　 11/13　　上期　　　　赤拡

<6969> 松尾電 　　　　東Ｓ　　 -6.01 　 11/13　　上期　　　 71.71
<3840> パス 　　　　　東Ｓ　　 -5.88 　 11/13　　上期　　　　赤拡
<6540> 船場 　　　　　東Ｓ　　 -5.85 　 11/13　　　3Q　　　 10.00
<3437> 特殊電極 　　　東Ｓ　　 -5.83 　 11/13　　上期　　　-22.28
<3639> ボルテージ 　　東Ｓ　　 -5.82 　 11/13　　　1Q　　　　赤縮

<6425> ユニバーサル 　東Ｓ　　 -5.79 　 11/13　　　3Q　　　　赤拡
<7353> Ｋラーニング 　東Ｇ　　 -5.79 　 11/13　　　3Q　　　-27.27
<4375> セーフィー 　　東Ｇ　　 -5.73 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<5285> ヤマックス 　　東Ｓ　　 -5.73 　 11/13　　上期　　　 20.47
<7138> ＴＯＲＩＣＯ 　東Ｇ　　 -5.59 　 11/13　　上期　　　　赤縮

<4620> 藤倉化 　　　　東Ｓ　　 -5.45 　 11/13　　上期　　　　9.04
<3494> マリオン 　　　東Ｓ　　 -5.37 　 11/13　本決算　　　-39.85
<250A> シマダヤ 　　　東Ｓ　　 -5.31 　 11/13　　上期　　　　3.18
<220A> ファベル 　　　東Ｓ　　 -5.18 　 11/13　本決算　　　-19.26
<7277> ＴＢＫ 　　　　東Ｓ　　 -5.00 　 11/13　　上期　　　　黒転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース