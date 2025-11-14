決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … トライアル、トヨコー、ヘリオス (11月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 精工技研 <6834>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→50億円(前期は29.7億円)に61.3％上方修正し、増益率が4.1％増→67.8％増に拡大する見通しとなった。
★No.7 ＭＩＣ <300A>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.1倍の8.4億円に急拡大し、通期計画の13.4億円に対する進捗率は62.9％に達し、さらに前年同期の40.3％も上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6834> 精工技研 東Ｓ +26.02 11/13 上期 172.85
<5137> スマートＤ 東Ｇ +25.11 11/13 本決算 95.95
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ +22.19 11/13 3Q 黒転
<2385> 総医研ＨＤ 東Ｇ +19.29 11/13 1Q 黒転
<2180> サニーサイド 東Ｓ +18.94 11/13 1Q 221.76
<4222> 児玉化 東Ｓ +15.44 11/13 上期 黒転
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ +15.23 11/13 上期 105.11
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +14.70 11/13 上期 赤縮
<4371> ＣＣＴ 東Ｇ +14.55 11/13 3Q -4.15
<6039> 動物高度医療 東Ｇ +12.63 11/13 上期 67.81
<194A> ウルフハンド 東Ｇ +11.31 11/13 1Q 76.09
<7927> ムトー精工 東Ｓ +11.20 11/13 上期 21.22
<4386> ＳＩＧＧ 東Ｓ +10.91 11/13 上期 -1.37
<7081> レンティア 東Ｓ +10.56 11/13 3Q 48.63
<3904> カヤック 東Ｇ +9.77 11/13 3Q 231.02
<269A> Ｓａｐｅｅｔ 東Ｇ +9.77 11/13 本決算 84.44
<407A> ＵＮＩＣＯＮ 東Ｓ +8.93 11/13 1Q 37.99
<4288> アズジェント 東Ｓ +8.61 11/13 上期 黒転
<6918> アバール 東Ｓ +8.39 11/13 上期 -55.49
<6547> グリーンズ 東Ｓ +7.83 11/13 1Q 49.34
<4168> ヤプリ 東Ｇ +6.37 11/13 3Q 50.94
<141A> トライアル 東Ｇ +5.84 11/13 1Q -38.34
<2820> やまみ 東Ｓ +5.45 11/13 1Q 95.65
<4495> ｉ３ 東Ｇ +5.33 11/13 1Q 62.74
<5892> ユトリ 東Ｇ +5.29 11/13 上期 1537.50
<6016> ジャパンエン 東Ｓ +5.22 11/13 上期 9.16
<5029> サークレイス 東Ｇ +4.99 11/13 上期 黒転
<334A> ＶＰＪ 東Ｇ +4.70 11/13 3Q 17.95
<343A> ＩＡＣＥトラ 東Ｓ +4.39 11/13 上期 55.43
<2708> 久世 東Ｓ +4.38 11/13 上期 22.39
<2485> ティア 東Ｓ +4.21 11/13 本決算 15.80
<7359> 東京通信Ｇ 東Ｇ +4.18 11/13 3Q 黒転
<341A> トヨコー 東Ｇ +3.81 11/13 上期 241.18
<2961> 日本調理機 東Ｓ +3.75 11/13 本決算 -8.59
<4593> ヘリオス 東Ｇ +3.68 11/13 3Q 赤縮
<9761> 東海リース 東Ｓ +3.54 11/13 上期 73.65
<1904> 大成温調 東Ｓ +3.30 11/13 上期 9.06
<6579> ログリー 東Ｇ +3.19 11/13 上期 赤縮
<5698> エンビプロ 東Ｓ +3.14 11/13 1Q 973.17
<6072> 地盤ＨＤ 東Ｇ +3.11 11/13 上期 -63.64
<7120> ＳＨＩＮＫＯ 東Ｓ +3.07 11/13 上期 -7.87
<7235> 東ラヂ 東Ｓ +3.03 11/13 上期 63.32
<4054> 日本情報Ｃ 東Ｇ +3.02 11/13 1Q -64.71
<3947> ダイナパック 東Ｓ +3.00 11/13 3Q 42.78
<5618> ナイル 東Ｇ +2.93 11/13 3Q 赤縮
<4196> ネオマーケ 東Ｓ +2.72 11/13 本決算 1614.29
<332A> ミーク 東Ｇ +2.60 11/13 上期 41.31
<5247> ＢＴＭ 東Ｇ +2.48 11/13 上期 -21.31
<4425> Ｋｕｄａｎ 東Ｇ +2.33 11/13 上期 赤縮
<5161> 西川ゴム 東Ｓ +2.31 11/13 上期 26.60
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
