―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　精工技研 <6834>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→50億円(前期は29.7億円)に61.3％上方修正し、増益率が4.1％増→67.8％増に拡大する見通しとなった。

★No.7　ＭＩＣ <300A>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.1倍の8.4億円に急拡大し、通期計画の13.4億円に対する進捗率は62.9％に達し、さらに前年同期の40.3％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6834> 精工技研 　　　東Ｓ 　 +26.02 　 11/13　　上期　　　172.85
<5137> スマートＤ 　　東Ｇ 　 +25.11 　 11/13　本決算　　　 95.95
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 　東Ｇ 　 +22.19 　 11/13　　　3Q　　　　黒転
<2385> 総医研ＨＤ 　　東Ｇ 　 +19.29 　 11/13　　　1Q　　　　黒転
<2180> サニーサイド 　東Ｓ 　 +18.94 　 11/13　　　1Q　　　221.76

<4222> 児玉化 　　　　東Ｓ 　 +15.44 　 11/13　　上期　　　　黒転
<300A> ＭＩＣ 　　　　東Ｓ 　 +15.23 　 11/13　　上期　　　105.11
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ 　 +14.70 　 11/13　　上期　　　　赤縮
<4371> ＣＣＴ 　　　　東Ｇ 　 +14.55 　 11/13　　　3Q　　　 -4.15
<6039> 動物高度医療 　東Ｇ 　 +12.63 　 11/13　　上期　　　 67.81

<194A> ウルフハンド 　東Ｇ 　 +11.31 　 11/13　　　1Q　　　 76.09
<7927> ムトー精工 　　東Ｓ 　 +11.20 　 11/13　　上期　　　 21.22
<4386> ＳＩＧＧ 　　　東Ｓ 　 +10.91 　 11/13　　上期　　　 -1.37
<7081> レンティア 　　東Ｓ 　 +10.56 　 11/13　　　3Q　　　 48.63
<3904> カヤック 　　　東Ｇ　　 +9.77 　 11/13　　　3Q　　　231.02

<269A> Ｓａｐｅｅｔ 　東Ｇ　　 +9.77 　 11/13　本決算　　　 84.44
<407A> ＵＮＩＣＯＮ 　東Ｓ　　 +8.93 　 11/13　　　1Q　　　 37.99
<4288> アズジェント 　東Ｓ　　 +8.61 　 11/13　　上期　　　　黒転
<6918> アバール 　　　東Ｓ　　 +8.39 　 11/13　　上期　　　-55.49
<6547> グリーンズ 　　東Ｓ　　 +7.83 　 11/13　　　1Q　　　 49.34

<4168> ヤプリ 　　　　東Ｇ　　 +6.37 　 11/13　　　3Q　　　 50.94
<141A> トライアル 　　東Ｇ　　 +5.84 　 11/13　　　1Q　　　-38.34
<2820> やまみ 　　　　東Ｓ　　 +5.45 　 11/13　　　1Q　　　 95.65
<4495> ｉ３ 　　　　　東Ｇ　　 +5.33 　 11/13　　　1Q　　　 62.74
<5892> ユトリ 　　　　東Ｇ　　 +5.29 　 11/13　　上期　　 1537.50

<6016> ジャパンエン 　東Ｓ　　 +5.22 　 11/13　　上期　　　　9.16
<5029> サークレイス 　東Ｇ　　 +4.99 　 11/13　　上期　　　　黒転
<334A> ＶＰＪ 　　　　東Ｇ　　 +4.70 　 11/13　　　3Q　　　 17.95
<343A> ＩＡＣＥトラ 　東Ｓ　　 +4.39 　 11/13　　上期　　　 55.43
<2708> 久世 　　　　　東Ｓ　　 +4.38 　 11/13　　上期　　　 22.39

<2485> ティア 　　　　東Ｓ　　 +4.21 　 11/13　本決算　　　 15.80
<7359> 東京通信Ｇ 　　東Ｇ　　 +4.18 　 11/13　　　3Q　　　　黒転
<341A> トヨコー 　　　東Ｇ　　 +3.81 　 11/13　　上期　　　241.18
<2961> 日本調理機 　　東Ｓ　　 +3.75 　 11/13　本決算　　　 -8.59
<4593> ヘリオス 　　　東Ｇ　　 +3.68 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮

<9761> 東海リース 　　東Ｓ　　 +3.54 　 11/13　　上期　　　 73.65
<1904> 大成温調 　　　東Ｓ　　 +3.30 　 11/13　　上期　　　　9.06
<6579> ログリー 　　　東Ｇ　　 +3.19 　 11/13　　上期　　　　赤縮
<5698> エンビプロ 　　東Ｓ　　 +3.14 　 11/13　　　1Q　　　973.17
<6072> 地盤ＨＤ 　　　東Ｇ　　 +3.11 　 11/13　　上期　　　-63.64

<7120> ＳＨＩＮＫＯ 　東Ｓ　　 +3.07 　 11/13　　上期　　　 -7.87
<7235> 東ラヂ 　　　　東Ｓ　　 +3.03 　 11/13　　上期　　　 63.32
<4054> 日本情報Ｃ 　　東Ｇ　　 +3.02 　 11/13　　　1Q　　　-64.71
<3947> ダイナパック 　東Ｓ　　 +3.00 　 11/13　　　3Q　　　 42.78
<5618> ナイル 　　　　東Ｇ　　 +2.93 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮

<4196> ネオマーケ 　　東Ｓ　　 +2.72 　 11/13　本決算　　 1614.29
<332A> ミーク 　　　　東Ｇ　　 +2.60 　 11/13　　上期　　　 41.31
<5247> ＢＴＭ 　　　　東Ｇ　　 +2.48 　 11/13　　上期　　　-21.31
<4425> Ｋｕｄａｎ 　　東Ｇ　　 +2.33 　 11/13　　上期　　　　赤縮
<5161> 西川ゴム 　　　東Ｓ　　 +2.31 　 11/13　　上期　　　 26.60

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース