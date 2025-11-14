決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 楽天グループ、荏原、大和ハウス (11月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3993> パークシャ 東Ｐ -15.67 11/13 本決算 －
<4337> ぴあ 東Ｐ -13.34 11/13 上期 184.81
<6361> 荏原 東Ｐ -10.37 11/13 3Q 10.36
<3182> オイシックス 東Ｐ -10.11 11/13 上期 -25.41
<9069> センコーＨＤ 東Ｐ -9.54 11/13 上期 -5.68
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 東Ｐ -9.16 11/13 3Q 12.98
<6390> 加藤製 東Ｐ -8.46 11/13 上期 赤転
<3135> マーケットＥ 東Ｐ -8.44 11/13 1Q 赤転
<6194> アトラエ 東Ｐ -8.01 11/13 本決算 -41.89
<2146> ＵＴ 東Ｐ -7.08 11/13 上期 35.27
<4849> エン 東Ｐ -6.50 11/13 上期 11.27
<1975> 朝日工 東Ｐ -6.40 11/13 上期 42.11
<5702> 大紀ア 東Ｐ -6.22 11/13 上期 -34.13
<4755> 楽天グループ 東Ｐ -6.13 11/13 3Q 赤縮
<2585> Ｌドリンク 東Ｐ -5.84 11/13 上期 13.57
<3901> Ｍラインズ 東Ｐ -5.81 11/13 3Q -1.14
<5707> 東邦鉛 東Ｐ -5.79 11/13 上期 赤転
<6250> やまびこ 東Ｐ -5.69 11/13 3Q -5.66
<3924> ランドコンピ 東Ｐ -5.14 11/13 上期 37.98
<5970> ジーテクト 東Ｐ -4.97 11/13 上期 -4.73
<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 東Ｐ -4.97 11/13 本決算 25.15
<2874> ヨコレイ 東Ｐ -4.91 11/13 本決算 25.75
<4109> ステラケミ 東Ｐ -4.83 11/13 上期 25.85
<1861> 熊谷組 東Ｐ -4.64 11/13 上期 505.84
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ -4.64 11/13 3Q 246.16
<3925> ダブスタ 東Ｐ -4.42 11/13 上期 -34.97
<6859> エスペック 東Ｐ -4.34 11/13 上期 -20.42
<4725> ＣＡＣ 東Ｐ -4.33 11/13 3Q -15.04
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ -4.24 11/13 上期 -2.17
<3962> チェンジＨＤ 東Ｐ -3.69 11/13 上期 -20.53
<3156> レスター 東Ｐ -3.68 11/13 上期 -32.76
<3561> 力の源ＨＤ 東Ｐ -3.58 11/13 上期 -15.89
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ -3.55 11/13 上期 0.38
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 東Ｐ -3.54 11/13 3Q 13.55
<8037> カメイ 東Ｐ -3.44 11/13 上期 5.41
<9987> スズケン 東Ｐ -3.34 11/13 上期 6.01
<1925> 大和ハウス 東Ｐ -3.31 11/13 上期 -7.07
<9672> 東競馬 東Ｐ -3.28 11/13 3Q 8.99
<3963> シンクロ 東Ｐ -2.93 11/13 上期 -45.56
<6412> 平和 東Ｐ -2.82 11/13 上期 20.23
<5957> 日東精 東Ｐ -2.79 11/13 3Q -8.50
<7860> エイベックス 東Ｐ -2.74 11/13 上期 黒転
<4784> ＧＭＯインタ 東Ｐ -2.47 11/13 3Q 黒転
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 東Ｐ -2.40 11/13 上期 赤転
<4249> 森六 東Ｐ -2.40 11/13 上期 185.59
<3088> マツキヨココ 東Ｐ -2.39 11/13 上期 7.86
<6750> エレコム 東Ｐ -2.02 11/13 上期 24.76
<7347> マーキュリア 東Ｐ -1.97 11/13 3Q -91.12
<4333> 東邦システム 東Ｐ -1.83 11/13 上期 17.44
<1835> 東鉄工 東Ｐ -1.75 11/13 上期 51.27
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース