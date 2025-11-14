―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3993> パークシャ 　　東Ｐ 　 -15.67 　 11/13　本決算　　　　　－
<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ 　 -13.34 　 11/13　　上期　　　184.81
<6361> 荏原 　　　　　東Ｐ 　 -10.37 　 11/13　　　3Q　　　 10.36
<3182> オイシックス 　東Ｐ 　 -10.11 　 11/13　　上期　　　-25.41
<9069> センコーＨＤ 　東Ｐ　　 -9.54 　 11/13　　上期　　　 -5.68

<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 　東Ｐ　　 -9.16 　 11/13　　　3Q　　　 12.98
<6390> 加藤製 　　　　東Ｐ　　 -8.46 　 11/13　　上期　　　　赤転
<3135> マーケットＥ 　東Ｐ　　 -8.44 　 11/13　　　1Q　　　　赤転
<6194> アトラエ 　　　東Ｐ　　 -8.01 　 11/13　本決算　　　-41.89
<2146> ＵＴ 　　　　　東Ｐ　　 -7.08 　 11/13　　上期　　　 35.27

<4849> エン 　　　　　東Ｐ　　 -6.50 　 11/13　　上期　　　 11.27
<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ　　 -6.40 　 11/13　　上期　　　 42.11
<5702> 大紀ア 　　　　東Ｐ　　 -6.22 　 11/13　　上期　　　-34.13
<4755> 楽天グループ 　東Ｐ　　 -6.13 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<2585> Ｌドリンク 　　東Ｐ　　 -5.84 　 11/13　　上期　　　 13.57

<3901> Ｍラインズ 　　東Ｐ　　 -5.81 　 11/13　　　3Q　　　 -1.14
<5707> 東邦鉛 　　　　東Ｐ　　 -5.79 　 11/13　　上期　　　　赤転
<6250> やまびこ 　　　東Ｐ　　 -5.69 　 11/13　　　3Q　　　 -5.66
<3924> ランドコンピ 　東Ｐ　　 -5.14 　 11/13　　上期　　　 37.98
<5970> ジーテクト 　　東Ｐ　　 -4.97 　 11/13　　上期　　　 -4.73

<4051> ＧＭＯ－ＦＧ 　東Ｐ　　 -4.97 　 11/13　本決算　　　 25.15
<2874> ヨコレイ 　　　東Ｐ　　 -4.91 　 11/13　本決算　　　 25.75
<4109> ステラケミ 　　東Ｐ　　 -4.83 　 11/13　　上期　　　 25.85
<1861> 熊谷組 　　　　東Ｐ　　 -4.64 　 11/13　　上期　　　505.84
<3486> グロバルＬＭ 　東Ｐ　　 -4.64 　 11/13　　　3Q　　　246.16

<3925> ダブスタ 　　　東Ｐ　　 -4.42 　 11/13　　上期　　　-34.97
<6859> エスペック 　　東Ｐ　　 -4.34 　 11/13　　上期　　　-20.42
<4725> ＣＡＣ 　　　　東Ｐ　　 -4.33 　 11/13　　　3Q　　　-15.04
<9024> 西武ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -4.24 　 11/13　　上期　　　 -2.17
<3962> チェンジＨＤ 　東Ｐ　　 -3.69 　 11/13　　上期　　　-20.53

<3156> レスター 　　　東Ｐ　　 -3.68 　 11/13　　上期　　　-32.76
<3561> 力の源ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.58 　 11/13　　上期　　　-15.89
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 　東Ｐ　　 -3.55 　 11/13　　上期　　　　0.38
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　東Ｐ　　 -3.54 　 11/13　　　3Q　　　 13.55
<8037> カメイ 　　　　東Ｐ　　 -3.44 　 11/13　　上期　　　　5.41

<9987> スズケン 　　　東Ｐ　　 -3.34 　 11/13　　上期　　　　6.01
<1925> 大和ハウス 　　東Ｐ　　 -3.31 　 11/13　　上期　　　 -7.07
<9672> 東競馬 　　　　東Ｐ　　 -3.28 　 11/13　　　3Q　　　　8.99
<3963> シンクロ 　　　東Ｐ　　 -2.93 　 11/13　　上期　　　-45.56
<6412> 平和 　　　　　東Ｐ　　 -2.82 　 11/13　　上期　　　 20.23

<5957> 日東精 　　　　東Ｐ　　 -2.79 　 11/13　　　3Q　　　 -8.50
<7860> エイベックス 　東Ｐ　　 -2.74 　 11/13　　上期　　　　黒転
<4784> ＧＭＯインタ 　東Ｐ　　 -2.47 　 11/13　　　3Q　　　　黒転
<9341> ＧＥＮＯＶＡ 　東Ｐ　　 -2.40 　 11/13　　上期　　　　赤転
<4249> 森六 　　　　　東Ｐ　　 -2.40 　 11/13　　上期　　　185.59

<3088> マツキヨココ 　東Ｐ　　 -2.39 　 11/13　　上期　　　　7.86
<6750> エレコム 　　　東Ｐ　　 -2.02 　 11/13　　上期　　　 24.76
<7347> マーキュリア 　東Ｐ　　 -1.97 　 11/13　　　3Q　　　-91.12
<4333> 東邦システム 　東Ｐ　　 -1.83 　 11/13　　上期　　　 17.44
<1835> 東鉄工 　　　　東Ｐ　　 -1.75 　 11/13　　上期　　　 51.27

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース