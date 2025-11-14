決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＩＮＰＥＸ、三越伊勢丹、横浜ＦＧ (11月13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6379> レイズネク 東Ｐ +17.81 11/13 上期 120.26
<3496> アズーム 東Ｐ +17.58 11/13 本決算 20.44
<3968> セグエＧ 東Ｐ +12.12 11/13 3Q 48.25
<6298> ワイエイシイ 東Ｐ +11.53 11/13 上期 109.55
<6517> デンヨー 東Ｐ +9.09 11/13 上期 -27.81
<7186> 横浜ＦＧ 東Ｐ +8.81 11/13 上期 23.88
<3939> カナミックＮ 東Ｐ +8.13 11/13 本決算 27.17
<8804> 東建物 東Ｐ +8.12 11/13 3Q -22.39
<3197> すかいらーく 東Ｐ +7.69 11/13 3Q 22.47
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ +7.57 11/13 上期 3.48
<9031> 西鉄 東Ｐ +7.47 11/13 上期 8.83
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ +7.18 11/13 上期 -19.70
<8304> あおぞら銀 東Ｐ +6.88 11/13 上期 53.89
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +6.10 11/13 本決算 13.19
<368A> 北里 東Ｐ +5.36 11/13 上期 4.88
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ +4.87 11/13 3Q -13.03
<6078> バリューＨＲ 東Ｐ +4.81 11/13 3Q -36.98
<9364> 上組 東Ｐ +4.79 11/13 上期 14.98
<4743> ＩＴＦＯＲ 東Ｐ +4.68 11/13 上期 -20.58
<2931> ユーグレナ 東Ｐ +4.45 11/13 3Q 黒転
<3099> 三越伊勢丹 東Ｐ +4.33 11/13 上期 -14.48
<1833> 奥村組 東Ｐ +3.97 11/13 上期 黒転
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ +3.49 11/13 3Q 赤縮
<7380> 十六ＦＧ 東Ｐ +3.26 11/13 上期 5.54
<1860> 戸田建 東Ｐ +3.07 11/13 上期 95.54
<4631> ＤＩＣ 東Ｐ +3.03 11/13 3Q 19.07
<3465> ケイアイ不 東Ｐ +3.00 11/13 上期 71.64
<6238> フリュー 東Ｐ +3.00 11/13 上期 31.98
<6101> ツガミ 東Ｐ +2.71 11/13 上期 51.53
<8876> リログループ 東Ｐ +2.58 11/13 上期 -60.64
<3877> 中越パ 東Ｐ +2.57 11/13 上期 -48.15
<1417> ミライトワン 東Ｐ +2.49 11/13 上期 74.37
<4082> 稀元素 東Ｐ +2.39 11/13 上期 2187.50
<8358> スルガ銀 東Ｐ +2.18 11/13 上期 29.12
<1952> 新日本空調 東Ｐ +1.96 11/13 上期 103.53
<2433> 博報堂ＤＹ 東Ｐ +1.91 11/13 上期 9.15
<6458> 新晃工 東Ｐ +1.91 11/13 上期 -0.61
<9416> ビジョン 東Ｐ +1.90 11/13 3Q 8.67
<8179> ロイヤルＨＤ 東Ｐ +1.83 11/13 3Q 1.63
<4527> ロート 東Ｐ +1.41 11/13 上期 32.38
<3649> ファインデ 東Ｐ +1.37 11/13 3Q 9.54
<3484> イノベＨＤ 東Ｐ +1.29 11/13 上期 54.30
<8511> 日証金 東Ｐ +1.28 11/13 上期 7.11
<6544> Ｊエレベータ 東Ｐ +1.21 11/13 上期 30.23
<1815> 鉄建建設 東Ｐ +1.03 11/13 上期 415.82
<9843> ニトリＨＤ 東Ｐ +0.80 11/13 上期 -5.81
<9769> 学究社 東Ｐ +0.74 11/13 上期 6.14
<9052> 山陽電 東Ｐ +0.65 11/13 上期 27.01
<2269> 明治ＨＤ 東Ｐ +0.64 11/13 上期 -3.97
<2982> ＡＤＷＧ 東Ｐ +0.42 11/13 3Q 100.73
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
