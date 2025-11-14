―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月12日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6379> レイズネク 　　東Ｐ 　 +17.81 　 11/13　　上期　　　120.26
<3496> アズーム 　　　東Ｐ 　 +17.58 　 11/13　本決算　　　 20.44
<3968> セグエＧ 　　　東Ｐ 　 +12.12 　 11/13　　　3Q　　　 48.25
<6298> ワイエイシイ 　東Ｐ 　 +11.53 　 11/13　　上期　　　109.55
<6517> デンヨー 　　　東Ｐ　　 +9.09 　 11/13　　上期　　　-27.81

<7186> 横浜ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +8.81 　 11/13　　上期　　　 23.88
<3939> カナミックＮ 　東Ｐ　　 +8.13 　 11/13　本決算　　　 27.17
<8804> 東建物 　　　　東Ｐ　　 +8.12 　 11/13　　　3Q　　　-22.39
<3197> すかいらーく 　東Ｐ　　 +7.69 　 11/13　　　3Q　　　 22.47
<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ　　 +7.57 　 11/13　　上期　　　　3.48

<9031> 西鉄 　　　　　東Ｐ　　 +7.47 　 11/13　　上期　　　　8.83
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ　　 +7.18 　 11/13　　上期　　　-19.70
<8304> あおぞら銀 　　東Ｐ　　 +6.88 　 11/13　　上期　　　 53.89
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ　　 +6.10 　 11/13　本決算　　　 13.19
<368A> 北里 　　　　　東Ｐ　　 +5.36 　 11/13　　上期　　　　4.88

<1605> ＩＮＰＥＸ 　　東Ｐ　　 +4.87 　 11/13　　　3Q　　　-13.03
<6078> バリューＨＲ 　東Ｐ　　 +4.81 　 11/13　　　3Q　　　-36.98
<9364> 上組 　　　　　東Ｐ　　 +4.79 　 11/13　　上期　　　 14.98
<4743> ＩＴＦＯＲ 　　東Ｐ　　 +4.68 　 11/13　　上期　　　-20.58
<2931> ユーグレナ 　　東Ｐ　　 +4.45 　 11/13　　　3Q　　　　黒転

<3099> 三越伊勢丹 　　東Ｐ　　 +4.33 　 11/13　　上期　　　-14.48
<1833> 奥村組 　　　　東Ｐ　　 +3.97 　 11/13　　上期　　　　黒転
<6440> ＪＵＫＩ 　　　東Ｐ　　 +3.49 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮
<7380> 十六ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +3.26 　 11/13　　上期　　　　5.54
<1860> 戸田建 　　　　東Ｐ　　 +3.07 　 11/13　　上期　　　 95.54

<4631> ＤＩＣ 　　　　東Ｐ　　 +3.03 　 11/13　　　3Q　　　 19.07
<3465> ケイアイ不 　　東Ｐ　　 +3.00 　 11/13　　上期　　　 71.64
<6238> フリュー 　　　東Ｐ　　 +3.00 　 11/13　　上期　　　 31.98
<6101> ツガミ 　　　　東Ｐ　　 +2.71 　 11/13　　上期　　　 51.53
<8876> リログループ 　東Ｐ　　 +2.58 　 11/13　　上期　　　-60.64

<3877> 中越パ 　　　　東Ｐ　　 +2.57 　 11/13　　上期　　　-48.15
<1417> ミライトワン 　東Ｐ　　 +2.49 　 11/13　　上期　　　 74.37
<4082> 稀元素 　　　　東Ｐ　　 +2.39 　 11/13　　上期　　 2187.50
<8358> スルガ銀 　　　東Ｐ　　 +2.18 　 11/13　　上期　　　 29.12
<1952> 新日本空調 　　東Ｐ　　 +1.96 　 11/13　　上期　　　103.53

<2433> 博報堂ＤＹ 　　東Ｐ　　 +1.91 　 11/13　　上期　　　　9.15
<6458> 新晃工 　　　　東Ｐ　　 +1.91 　 11/13　　上期　　　 -0.61
<9416> ビジョン 　　　東Ｐ　　 +1.90 　 11/13　　　3Q　　　　8.67
<8179> ロイヤルＨＤ 　東Ｐ　　 +1.83 　 11/13　　　3Q　　　　1.63
<4527> ロート 　　　　東Ｐ　　 +1.41 　 11/13　　上期　　　 32.38

<3649> ファインデ 　　東Ｐ　　 +1.37 　 11/13　　　3Q　　　　9.54
<3484> イノベＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.29 　 11/13　　上期　　　 54.30
<8511> 日証金 　　　　東Ｐ　　 +1.28 　 11/13　　上期　　　　7.11
<6544> Ｊエレベータ 　東Ｐ　　 +1.21 　 11/13　　上期　　　 30.23
<1815> 鉄建建設 　　　東Ｐ　　 +1.03 　 11/13　　上期　　　415.82

<9843> ニトリＨＤ 　　東Ｐ　　 +0.80 　 11/13　　上期　　　 -5.81
<9769> 学究社 　　　　東Ｐ　　 +0.74 　 11/13　　上期　　　　6.14
<9052> 山陽電 　　　　東Ｐ　　 +0.65 　 11/13　　上期　　　 27.01
<2269> 明治ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +0.64 　 11/13　　上期　　　 -3.97
<2982> ＡＤＷＧ 　　　東Ｐ　　 +0.42 　 11/13　　　3Q　　　100.73

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース