大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズが、活動休止の原因となった病名について公表した。

【映像】大食いにチャレンジするはらぺこツインズ

姉のかこ（34）、妹のあこ（34）、双子姉妹でテレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、はらぺこツインズ。

しかし2025年10月24日、Instagramで「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と活動を休止することを報告していた。

活動休止から約2週間後の投稿では、姉・かこは少しずつ回復してきていること、妹・あこは退院したことを報告。

11月11日に更新したYouTubeチャンネルでは、「活動休止の本当の理由をお話しします。」と題した動画を公開している。

あこの入院していた主な原因は、ストレス性胃腸炎、慢性的な胃の不調、椎間板ヘルニア、長年患っている持病が重なったためだと説明。

かこも体調不良が続いていたそうだが、検査をしたところ結果は正常だったため、大事には至らなかったという。

そして体調不良が“大食いのせいなのではないか”という声に反論。あこは「全然そんなことなくて、むしろ大食いをしていた時の方が体調が良かった。胃腸炎やヘルニア、持病とかで食欲が失われただけで、大食いは不健康みたいなイメージを持って欲しくない」と明かした。

動画終盤では2人とも長年、うつ病であることを公表。現在は、ご飯が美味しいと感じられるまでに回復したと語っている。

この投稿にファンからは「体のことがほんと1番だから、無理しないでね!!」「これからも美味しく楽しく、食事をしてるお二人を応援してます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）