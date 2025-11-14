値下げに感謝ーーーッ！【ユニクロ】今 → 冬に長く使える♡「羽織りアイテム」

朝晩が冷えるようになり「そろそろ羽織りが欲しいかも……」と感じるこの季節。そんなタイミングで嬉しい “値下げ” が始まっているのが【ユニクロ】の羽織りアイテムたち。秋のはじまりから冬本番まで、長く使えるアウターがお手頃価格で手に入る今こそ買い時かも。きれいめにもカジュアルにもなじみやすく、異なる素材感が楽しめるラインナップ、ぜひチェックしてみて。

本格レザー風のルックスで大人カジュアル

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」\6,990（税込・セール価格）

マットな光沢感が特徴のこちらのショートアウターは、まるでレザーのような高見え素材が魅力。シャツ襟タイプのデザインがほんのりマニッシュで、1枚羽織るだけでスタイル全体が引き締まりそうです。身頃の内側には中綿入りのキルティングが仕込んであり、見た目以上にあたたかく、寒さが増すこれからの季節にも心強い存在に。タートルネックなどを中に重ねれば、冬本番まで活躍してくれそう。

立体シルエットが魅力の秋らしさ満点コーディロイ

【ユニクロ】「コーデュロイショートジャケット」\5,990（税込・セール価格）

あたたかみのあるコーデュロイ素材を使用したショート丈ジャケットは、ほどよくカジュアルで抜け感のある印象に。フロントはファスナー仕様で、さっと羽織れる気軽さも魅力。立体感を持たせた袖は、動きやすさとさりげないデザイン性の両方を叶えてくれそうです。コンパクトな丈感だから、ボリュームスカートやワイドパンツと合わせてもバランスよく着こなせそう。

着心地も機能もあきらめない大人のための１枚

【ユニクロ】「コーティングショートブルゾン」\7,990（税込・セール価格）

トレンド感のあるボクシーシルエットが魅力のショートブルゾン。スタンドカラーの内側にはさりげなくフードが隠されていて、急な天候の変化にも対応できるのがうれしいポイント。ファスナーとスナップボタンのダブル仕様で、スタイリッシュに着こなせるだけでなく、裏地には起毛したコットンフランネルを使用し、防寒面でも心強い設計です。

上品ツイードが主役の一枚で着映える大人のジャケット

ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット」\7,990（税込・セール価格）

ほどよいハリと温もりを感じさせるツイード素材に、肩パットを仕込んだ本格派のテーラードジャケット。きちんと感のあるシルエットながら、かっちりしすぎない絶妙なバランスが魅力です。クリーンなパンツスタイルはもちろん、デニムやスカートを合わせたカジュアルダウンも似合いそう。オンオフ問わず、スタイリングを引き締めてくれる一枚として活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki