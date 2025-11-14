ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

大谷ＶＳシュワバー。同じ指名打者として、選手会選出のリーグ最優秀打者もシュワバーに譲ったが、打撃のベストナイン「シルバー・スラッガー賞」は大谷がつかんだ。打撃主要タイトルとされる本塁打、打点でトップだったシュワバーを抑えてＭＶＰに輝いた大谷。近年メジャーで重視されつつある２つの指標が大きく影響したとみられる。

１つ目は、打者のデータとして定着しつつある「ＯＰＳ」。長打力と出塁率を足した数字で、たとえ打率が低くても勝負を避けられての四球での出塁や長打の多い強打者を示す指標として、メジャーの球場ではビジョンに表示されることも増えている。この数値で大谷は１・０１４でリーグトップ。シュワバーは２位だったが・９２８と大谷は断トツトップだった。

もう１つはどれだけの勝利数を上積みしたかを表す「ＷＡＲ」。データサイト「ＦａｎＧｒａｐｈｓ」が算出した数値で大谷は、９・４（投１・９、打７・５）で２位のペルドモ（Ｄバックス）の７・１を大きく引き離してリーグ断トツトップだった。打の７・５だけでもリーグトップで、シュワバーは主にＤＨで守備につかないこともマイナスとなって４・９で１４位。毎試合出場する打者の方が有利とされるが、１３位だった山本由伸投手（２７）の５・０よりも下だった。

来季、投手として先発ローテでフル回転することになれば、「ＷＡＲ」の数値が上がっていくことは確実。来季以降もＭＶＰの最有力候補と早くも言えそうだ。