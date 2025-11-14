ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

ＭＬＢネットワークの番組に出演してＭＶＰの発表を聞いた大谷は「非常に光栄ですし、ソト選手、シュワバー選手も素晴らシーズンだったので、素晴らしい選手と競えてよかった。非常に光栄ですし、ソト選手、シュワバー選手も素晴らシーズンだったので、素晴らしい選手と競えてよかった」と喜びを口にした。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

「すごい感覚がいいなという感覚は、今シーズンはあまりなかったと思う」と振り返った打撃では、５６発を放ったシュワバーとシーズン最終戦まで超ハイレベルな本塁打王争いを繰り広げるも、１本差で３年連続のキングは逃した。選手会選出のリーグ最優秀打者もシュワバーに譲ったが、打撃のベストナイン「シルバー・スラッガー賞」では同じナ・リーグ指名打者部門での戦いになったが、大谷が制し、リーグ最高の栄誉でもあるＭＶＰ争いも制した。

大谷はシュワバーに５６本塁打は１本差、１３２打点は３０打点差で及ばなかったが、打率、ＯＰＳ、得点など多くの部門では上回った。データサイト「ＦａｎＧｒａｐｈｓ」が算出したどれだけの勝利数を上積みしたかを表す「ＷＡＲ」でも９・４（投１・９、打７・５）で２位のペルドモ（Ｄバックス）の７・１を大きく引き離してリーグ断トツトップだった。

ＭＶＰ発表前に今季最も苦労した点を問われると「（シーズン）最初の方は（昨年１１月に手術を受けた）左肩が回りづらいなというのが一番不安を抱えていた。徐々にシーズンが進むにつれて、試合前のマッサージの時間の時間をちょっとずつ短縮できるようになったので、そこが一番苦労というか不安だった点だったと思います」と振り返った。

◆ＭＶＰ受賞回数上位

〈１〉７度 ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）

〈２〉４度 大谷（エンゼルス、ドジャース）

〈３〉３度 ロドリゲス（レンジャーズ、ヤンキース）、プホルス（カージナルス）、トラウト（エンゼルス）ら

◆ＭＶＰ連続受賞

〈１〉４年連続 ボンズ（２００１〜０４年・ジャイアンツ）

〈２〉３年連続 大谷（２０２３〜２５年・エンゼルス、ドジャース）

〈３〉２年連続 プホルス（２００８、０９年・カージナルス）、カブレラ（１２、１３年・タイガース）ら