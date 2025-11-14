ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出された。発表したMLBネットワークの番組にはオンラインで私服姿で真美子夫人、愛犬のデコピンとともに出演した。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞。３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。

東京ドームで行われた３月の開幕２戦目で今季初アーチを放って順調に滑り出した大谷。昨年１０月に左肩を負傷して同１１月に手術を受けたため、開幕からの投手復帰は間に合わなかったが、打者に専念しながら開幕８連勝発進に貢献した。４月１８、１９日（同１９、２０日）の敵地・レンジャーズ戦は「父親リスト」に入って欠場。真美子夫人が第１子の長女を出産したことも発表した。

５月には月間１５発の大暴れで月間ＭＶＰを受賞。６月１６日（同１７日）の本拠地・パドレス戦では、打者で出場しながら１イニングからでリハビリを兼ねるという異例の形で、投手復帰も果たした。３試合目の登板となった６月２８日（同２９日）の敵地・ロイヤルズ戦ではメジャーの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）もマーク。１イニングずつ投球回を伸ばして、初めて５回を投げた８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦では５回２安打１失点、９奪三振で７４９日ぶりの白星となる復帰星もつかんだ。

「すごい感覚がいいなという感覚は、今シーズンはあまりなかったと思う」と振り返った打撃では、５６発を放ったシュワバーとシーズン最終戦まで超ハイレベルな本塁打王争いを繰り広げるも、１本差で３年連続のキングは逃した。選手会選出のリーグ最優秀打者もシュワバーに譲ったが、打撃のベストナイン「シルバー・スラッガー賞」では同じナ・リーグ指名打者部門での戦いになったが、大谷が制し、リーグ最高の栄誉でもあるＭＶＰ争いも制した。

大谷はシュワバーに５６本塁打は１本差、１３２打点は３０打点差で及ばなかったが、打率、ＯＰＳ、得点など多くの部門では上回った。データサイト「ＦａｎＧｒａｐｈｓ」が算出したどれだけの勝利数を上積みしたかを表す「ＷＡＲ」でも９・４（投１・９、打７・５）で２位のペルドモ（Ｄバックス）の７・１を大きく引き離してリーグ断トツトップだった。

この日の現地放送では二刀流復活で最も苦労した点について問われて「（シーズン）最初の方は（昨年１１月に手術を受けた）左肩が回りづらいなというのが一番不安を抱えていた。徐々にシーズンが進むにつれて、試合前のマッサージの時間の時間をちょっとずつ短縮できるようになったので、そこが一番苦労というか不安だった点だったと思います」と口にしてた。

デコピン、真美子夫人と喜びを分かち合った大谷は「非常に光栄ですし、ソト選手、シュワバー選手も素晴らシーズンだったので、素晴らしい選手と競えたことがまずよかったと思います。ワールドシリーズで勝ったのがまず１番自分の中で達成というか、素晴らしい出来事だったと思う。最後締めくくりとして自分自身がシーズンのMVPを取れたことも大きいことなので、すべての人の感謝したいと思います」と笑顔を見せていた。

◆ＭＶＰ受賞回数上位

〈１〉７度 ボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）

〈２〉４度 大谷（エンゼルス、ドジャース）

〈３〉３度 フォックス（アスレチックス、レッドソックス）、ディマジオ（ヤンキース）、ミュージアル（カージナルス）、キャンパネラ（ドジャース）、ベラ（ヤンキース）、マントル（ヤンキース）、シュミット（フィリーズ）、ロドリゲス（レンジャーズ、ヤンキース）、プホルス（カージナルス）、トラウト（エンゼルス）

◆ＭＶＰ連続受賞

〈１〉４年連続 ボンズ（２００１〜０４年・ジャイアンツ）

〈２〉３年連続 大谷（２０２３〜２５年・エンゼルス、ドジャース）

〈３〉２年連続 フォックス（１９３２、３３年・アスレチックス）、ニューハウザー（４４、４５年・タイガース）、ベラ（５４、５５年・ヤンキース）、マントル（５６、５７年・ヤンキース）、バンクス（５８、５９年・カブス）、マリス（６０、６１年・ヤンキース）、モーガン（７５、７６年・レッズ）、シュミット（８０、８１年・フィリーズ）、マーフィー（８２、８３年・ブレーブス）、トーマス（９３、９４年・ホワイトソックス）、プホルス（２００８、０９年・カージナルス）、カブレラ（１２、１３年・タイガース）