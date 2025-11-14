前週の「ACNチャンピオンシップ」最終日は悪天候で中止になり残念でしたが、プレー以外でもギャラリープラザでの数々のイベントや花火大会などで大いに盛り上がったようです。「ようです」というのは、現地にいたのは大会初日まで。初コンビの森山友貴君（24）が、同日の10ホール目で棄権。夕方前にはコースを後にしたからです。

友貴君との出会いは、昨年のファイナルQT。僕は松上和弘プロのバッグを担いでいましたが、お父さんがキャディーを務めていた友貴君と同組だったのです。ラウンド中は父親と「喧嘩」ばかりしていたこと、小柄（165センチ）でもボールは飛ぶし、小技もうまく、「おもろい選手やな」というのが第一印象でした。

今年4月、前澤杯の会場で再会し、「久しぶりやな」と挨拶してから話をするようになり、その週に森山親子と千葉の温泉施設へ。「いつか担いでください」と言われ、前週の大会で実現したのです。

「おかしいな」と思ったのは6番パー3（インスタートなので実際は15番）。7番アイアンでの「右ペラ」です。昨年のQTや大会前の練習も見ているので明らかに普通じゃない。それでも本人は淡々とプレーしている。

すると、後半の1番パー4でアクシデントが起きた。右からの軽いフォローでフェアウエーも広い。気持ちよく振れるホールでドライバーショットを右へフカし、OBエリアへ。ボールは木に当たりラフに戻ってきました。月曜日から「違和感がある」と言ってた左手首の症状が悪化し、ボールがつかまらなくなったのです。

手首にある軟骨と靱帯の複合体の「三角線維軟骨複合体」が損傷して手術した小祝さくらちゃんの件もあるし、ストップをかけたのですが、ジュニアの時から一度も棄権したことがないので、その顔には「やめたくないです」と書いてある。

少し間を置いて、

「……梅さん、どうしたらいいですか？」

「この先の方が大事や」

「……わかりました」

プレーを続けるのは無理だと思い、その会話の前にロープの外を歩いていたお父さんにも「やめさせますね」と伝えていました。

友貴君はその日のうちに三木市内の病院に行くと、「軟骨の損傷」と診断されたそうです。軽傷とはいえ、棄権して本当によかったですよ。

ちなみに、ゲンダイの担当者から「梅原さん、初日のハーフで棄権しても、キャディーフィはもらえるんですか？」と聞かれました。以前もお話しした通り、プロキャディーの契約相場は1大会12万〜15万円。これが基本給です。あとは成績による「手当」で、今は予選を通過すれば選手の獲得賞金額の10％になりつつあります。選手が故障や体調不良で棄権しても、お仕事ですから基本給はいただきます。

選手からは出場した大会が終わった翌日の月曜日に振り込まれます。僕はそんなことはありませんが、数カ月も未払いで困っているキャディーもいると聞いています。