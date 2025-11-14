複数のスポーツ紙によれば、巨人が国内FA権行使を表明した日本ハムの松本剛（32）を獲得調査するという。

読売新聞社主導で「長嶋茂雄賞」新設も…巨人に「候補者ゼロ」の悲しい現状

松本は2022年に打率.347で首位打者に輝いたが、今季は66試合の出場で同.188、0本塁打、7打点に終わった。11日には、「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」と話した。

今季の年俸は1億1000万円。金銭もしくは人的補償が必要なBランクとみられるが、さる巨人OBがこう言った。

「プロテクト漏れした若手を取られるリスクがあっても、巨人は松本を欲しいのでしょう。ここ10年でFAで獲得した外野手は陽岱鋼、丸佳浩、梶谷隆幸の3人。5年契約の丸は巨人7年目の今季もレギュラーとしてプレーした一方、同じ5年契約で獲得した陽は、在籍5年間で一度も規定打席に到達できなかった。最終年の5年目はわずか7試合出場で同年オフに自ら退団。4年契約の梶谷は、1年目から骨折や腰痛を発症。腰椎椎間板ヘルニアや左膝半月板の手術の影響で育成契約になるなど、最後まで満足にプレーすることができず、契約満了と同時に引退した。松本が入団すれば、今季は固定できなかった中堅のポジションは決まり。広島で2年連続MVPを獲得して加入した『丸のような活躍』『丸の後釜』としての期待がかかります」

巨人は今オフ、主砲の岡本のポスティングによるメジャー移籍を容認。打線にポッカリ穴があきそうだが、それでも、巨人は今秋ドラフトで「アマチュアナンバーワン野手」といわれる創価大・立石（阪神）の1位指名を見送った。4〜6位で野手を指名したものの、即戦力が見込める右打者の補強は行っていない。

「松本には打てる右打者として、岡本が抜けた穴埋めとしての働きが求められる。タイプが違うだけに責任重大。東京の帝京高校出身で、子供の頃からの巨人ファンといいますが、もしV逸して阿部監督が辞めることになれば“戦犯”として叩かれかねない」（前出の巨人OB）

松本にその覚悟はあるのか。

◇ ◇ ◇

巨人が獲得に向け調査していたソフトバンク有原はメジャー挑戦、柳は中日残留となり、FA戦線でいきなり2連敗。そんな中、柳が残留を決めたことに「ある憶測」が飛び交っているという。直前にスキャンダルを起こしたことが関係しているというが…。

