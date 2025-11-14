世の中は圧倒的な人手不足なのに、不要な人材は切り捨てらしい。東京商工リサーチ（TSR）が公表した最新の集計によれば、今年「早期・希望退職」を募集した上場企業は41社（今月10日現在）。前年の同時期（50社）と比べ企業数は減ったものの対象人数は1万1045人（前年8534人）となり、1.2倍に増えている。すでに昨年1年間の募集人員（1万9人）を上回っており、2019年（1万1351人）を超える可能性が高まっている。

大リストラの日産自動車に社外取締役8人が「居座り」の仰天…責任問う大合唱が止まらない

人数が増えているのは、東証プライム上場の大手企業が約8割だからだ。パナソニックHDやジャパンディスプレイなど大手電機メーカーが1000人規模で募集していることが大きい。加えて特徴的なのが黒字リストラの加速。直近の決算の最終損益（単体）が黒字の企業が28社と、全体の6割超に達した。黒字企業の募集人数は8505人で、人数では全体の7割超となっている。

「パナの5000人が全体を押し上げています。最近、目立つのは、大手企業で中高年を対象とした募集が相次いでいることです。三菱電機は53歳以上、三菱ケミカルは50歳以上、明治HDも50歳以上が対象。人手不足で転職市場が活性化しているので、構造改革による年齢構成の適正化を進めやすいという背景がある。それを反映して、『セカンドキャリア支援』『ネクストステージ支援』といった名称で募集する企業が増えています」（東京商工リサーチ情報本部・本間浩介氏）

コロナ禍での窮余のリストラでは年齢を問わない募集が増えた。それが落ち着いて、2019年以前の中高年対象のリストラに戻ってきたようだ。

「人手不足とは言っても、大手はDX化が進んでいる。構造改革で社員を別の部署に移すより、早期退職してもらって、その分、ジョブ型雇用の新しい社員を採用した方がいいということでしょう」（本間浩介氏）

大手企業でも中高年社員は大変だ。