農心（ノンシム）が今年1-3月期に中国で発売した「辛ラーメントゥーンバ」。アイドルのTHE8（ディエイト）を起用したトゥーンバの広告は、中国のソーシャルメディア（SNS）・微博（ウェイボー）に投稿されてから3週間で750万回再生を超えた。オンラインでの人気を背景に、辛ラーメントゥーンバは今年11月時点で中国のウォルマートやファミリーマートなど計1万4500店舗で取り扱われている。

中国でKフードが健闘している。限韓令（韓流制限令）にもかかわらず、中国における韓国食品の輸入額は2022年を境に増加へと転じている。流通企業の撤退で韓国車は苦戦しているが、市場に踏みとどまった韓国食品の戦略が奏功しているとの評価だ。中国税関によると、2020年に10億ドル（約1545億6000万円）規模だった中国の韓国食品輸入額は、2023年に14億ドル、2024年には16億ドルへと増加した。

韓国の食品企業にとって、14億人を抱える中国は見過ごせない市場だ。多くの食品企業が独自の中国市場戦略を立て、推進している理由だ。1996年の上海工場を皮切りに中国へ進出した農心は、「ブランドをそのまま植え込む」という戦略を進めている。農心は現地向けにアレンジした辛ラーメンではなく、「韓国の味」そのままの辛ラーメンを販売している。

製品規格やパッケージはもちろん、調理方法も韓国式のままだ。中国では器に麺とスープを入れて熱湯を注ぎ温めて食べる「包面」文化が一般的だが、これを採用せず、韓国式のラーメン調理法を持ち込み、真正面から勝負した。農心関係者は「当初は馴染みのない食文化に消費者が敬遠することもあったが、今では中国の有名ラーメン企業も『ゆでて食べる』ラーメンの新商品を相次いで発売するほど、韓国式ラーメン文化が根付いた」とし、「中国では味わえない、韓国特有のピリ辛な味が辛ラーメン人気の秘訣だ」と説明した。農心は消費者層が厚い東部の大都市を中心に、周辺の中小都市まで営業網を広げている。「辛い味に挑戦する」というコンセプトで人気のプルダックポックンミョン（ブルダック炒め麺）を前面に出す三養（サムヤン）食品は、中国市場で年平均成長率30％を記録している。

代替の利かない商品で勝負に出る食品企業もある。毎日乳業は中国で自社生産できない早産児用粉ミルクなど特殊ミルクを前面に出して市場を広げている。2007年に中国へ進出した毎日乳業は、昨年からアリババグループのヘルスケア子会社「阿里健康」を通じて特殊ミルク12製品を販売している。毎日乳業関係者は「中国市場ではアボット、ネスレなど海外大手粉ミルクメーカーとの競争が激しい」とし、「特殊ミルクを通じて韓国産製品の品質が評価され、売上も順調に増えている」と話した。さらに毎日乳業は、自社が生産と販売権を持つ「アーモンドブリーズ」を2023年からスターバックスチャイナに供給している。

中国の消費者の嗜好に合わせた商品で成長を続ける食品企業もある。オリオンがその代表例だ。大韓貿易投資振興公社（KOTRA）上海貿易館は、中国人の嗜好に合わせた「塩漬け卵黄味チョコパイ」を発売したオリオンを、韓国食品の中国進出成功事例として挙げた。オリオンが13日に公開した業績によると、中国法人は今年7-9月期に売上高3373億ウォン（約354億円）、営業利益670億ウォンを記録した。これは前年同期比でそれぞれ4.7％、5.4％の増加となる数値だ。

中国国内の新たな食品への需要増加や高級食品消費の増加などにより、Kフードの需要は今後も着実に増える見通しだ。中国食品土畜輸出入商会の馬海華総監は、今年6月のKOTRA講演で「韓国食品の輸入は中国全体の食品輸入増加速度を大きく上回っている」とし、「韓国の伝統食品や（ラーメンなど）革新的な食品が急成長している」と述べた。