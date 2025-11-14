最近ではすっかりバウムクーヘン販売が“本業”になった元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。不同意性交と不同意わいせつ容疑での裁判を控える中、生活の糧としての販売業が板についてきた感はあるが、その本業について金銭トラブルが起きているという仰天ニュースが飛び出した。

11月12日、FRIDAYデジタルは、斉藤被告が「バウムクーヘン販売会社と”金銭トラブル”」と報じた。業者いわく、本来なら同社と斉藤被告で折半するはずの売り上げのうち、10月8日と9日に福岡県内で行われた販売会の売上金の約160万円と釣り銭の準備金を斉藤被告に持ち逃げされたというから穏やかではない。

「記事には斉藤被告による反論も掲載されており、『売上金約160万円が私の手元にあるのは事実』としながら、そのような行為に至った理由として『8月分と9月分の報酬が支払われていないから』と説明。また、準備金については預かっていないと語っており、双方の主張は食い違っています」（スポーツ紙芸能デスク）

真実はまだ不明ながら、ただならぬ状況であることは間違いなさそうだ。

「これまで頻繁に販売会を行ってきた北関東ではない地域の売上金にトラブルが起きている」ということの意味とは？

斉藤被告といえば、販売会開始以降は本人の公式インスタグラムとは別に販売会用のアカウントがある状況が続いていたが、そのアカウントを見ると、最新投稿のメッセージ欄に「現在、このアカウントは斉藤慎二は管理できなくしており、運営会社のみが投稿できるものとなっています」という説明文が掲載されている。

さらに画像部分には「バームSAITOU運営会社より」と題した声明を掲載。内容は「警察に相談中」「未払い金はない」としつつ、「1つだけ言いたいことは 斉藤氏と今バームクーヘンを販売させている為に動いている関係会社は絶対に許しません！！」というもの。何とも強烈なメッセージが掲載されているが、「今バームクーヘンを……」のくだりが気になると指摘するのは菓子販売に詳しい週刊誌記者だ。

「お菓子販売は製造者と販売者が違うというのは日常茶飯事で、その販売も下請けや孫請けという工程までいくことが少なくない。また、トラブルになっているのが、斉藤被告がこれまで頻繁に販売会を行ってきた北関東ではない地域の売上金というのが気になります。もちろん、事実関係については今後の報道を待つしかありませんが、本人と販売業者の間で意思の疎通がうまくいっていないのは間違いありません」

真相はまだ薮の中だが、ただでさえ裁判を抱える身である斉藤被告は新たな火種を抱えてしまった。

