日産自動車のイバン・エスピノーサ社長が１３日、読売新聞のインタビューに応じ、２０２７年度以降の長期戦略をまとめた経営計画を今年度中に策定すると明らかにした。

日産は昨年３月に２４〜２６年度の経営計画を公表したが、業績悪化で実質的に取り下げ、社内外からリストラ後の成長戦略を求められていた。

エスピノーサ氏は経営計画について「集中討議している。年度内に発表したい」と述べた。従来は３年単位の計画が多かったが、「向こう１０年の計画を立てる。（道しるべとなる）北極星がないことが従業員の不安の種だった」と説明した。

日産は昨年３月、内田誠前社長が２６年度までに世界販売を１００万台上積みし、約４５０万台に押し上げる計画を発表。だがその後、巨額赤字に転落して今年５月に再建策を打ち出し、従業員２万人や世界７工場の削減などを進めている。

一方、経営統合協議の破談後も継続しているホンダとの協業検討について、エスピノーサ氏は「北米に焦点を当てている」と語った。両社は昨年８月、駆動装置の共通化を目指すことなどで合意している。トランプ政権の高関税政策で厳しさを増す米国での車両開発を急ぎたい考えだ。

２７年度末で閉鎖する追浜（おっぱま）工場（神奈川県）の売却先や跡地活用に関しては「財務面だけで判断せず、地域社会にとって長期的に一番良い方法を考える。発表は急いでいない」と述べるにとどめた。