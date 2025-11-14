ららぽーとEXPOCITYで、産・学・官の共創「エキスポ文化祭」--万博レガシーの再現も
三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYは11月15日、「エキスポ文化祭2025 in ららぽーとEXPOCITY」を開催する。
エキスポ文化祭
「エキスポ文化祭」期間中は、自治体・スポーツ団体・大学・企業などによるステージパフォーマンスや各種ブース出展・ワークショップなどを開催。年代問わず楽しめる文化祭で、3度目の開催であった去年は、1日で約8,500人が来場した。
2024年開催時の様子
今回は特別企画として、大阪・関西万博の会場で展示され注目を集めた「大阪大学の純国産量子コンピュータにアクセスできる体験展示」を、万博レガシーとして1日限定で再現する。
その他にも、SDGsを楽しく体感できるゆるスポーツ＆防災カードゲームや産学連携アイデア商品販売など、さまざまなブースが登場する。
コンテンツ内容
「エキスポ文化祭」のコンセプトである「共創」プログラムの一環として、「夢や未来へ！みんなで踊るダンスステージ♪」「ガンバ大阪×大阪エヴェッサ×レッドハリケーンズ大阪×大阪ブルテオンのトークショー＆キッズ参加型企画」「キッズファッションショー〜みんなでランウェイ〜」といった3つのコンテンツも用意する。
2024年開催時の様子
エキスポ文化祭
コンテンツ内容
2024年開催時の様子