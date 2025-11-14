「家具はボロボロで、異臭も…」帰省すると、実家が“信じられない状態”に…家族と距離を置いた41歳男性の困惑
家族間における“小さな価値観の違い”は、時に取り返しのつかない問題に発展する。都内在住の中村裕也さん（仮名・41歳）は、3人兄妹の真ん中で、現在は結婚して都内で家族と暮らしている。しかし、実家での“ある出来事”が、彼の生活と家族関係に大きな影響を及ぼし、“猫好き”の兄との溝が深まりつつあるという……。
◆甘やかされて育った兄が結婚後、実家へ
「実家に帰ったら、家が見知らぬ猫たちに占拠されていたんです」
裕也さんの悩みの種は、兄の智也さん（仮名・45歳）にある。父を早く亡くし、幼い頃から母親に溺愛されていた智也さんは社会人になっても実家に入り浸ることが多かったという。
「実家は祖父母が残してくれた一軒家です。古い家ですが、きれいに保ちながら住んでいました。しかし、兄のせいで久しぶりに帰った実家は信じられない状態になっていたのです」
その原因は、数年前に結婚した智也さんが妻とともに実家に移り住み、数匹の猫を飼い始めたことだった。
「兄はずっと結婚もせずにフラフラしていたんです。ようやく結婚して、これでマトモになると淡い期待を抱いていたのですが見事に打ち砕かれました。相手の女性が大の猫好きで、一人暮らしでは飼えなかったため、結婚後はどうしても猫を飼いたいと。もともと兄も猫好きだったので快諾したそうです。しかし、問題は住む家でした。都内の賃貸では無理があり、そこで思いついたのが実家だったというわけです」
◆実家を猫に占領されて…
こうして実家へ移り住んだ兄の智也さん一家。猫を飼っていたとしても清潔を保ってくれれば問題はないのだが、智也さんは残念ながらそういう性格ではなかった。
「兄が実家に戻ってしばらくした頃、久しぶりに実家に戻ると、くしゃみが止まりませんでした。僕自身は猫アレルギーではなかったのですが、兄の飼育環境が悪いせいか、猫アレルギーを発症してしまったんです。きれいにしていた家も家具はボロボロ、猫のトイレからは異臭が漂っていました。しまいには裏口から猫が脱走しようとする始末……。とても高齢の母が住める環境とは思えませんでした」
母親は智也さんにうるさいことは言えず、あまり部屋から出なくなってしまっているという。さらに裕也さんがショックを受けたのは、副業で仕入れていた商品が猫の餌食となったことだ。
「本業とは別に服のバイヤーとして副業をしていて、実家の自分の部屋を事務所兼在庫置き場として使っていたんです。しかし、猫のせいで在庫が台無しに……。兄に文句を言っても『もう実家を出たお前が悪い』の一点張り。数十万円分の損失が出て、かなりの赤字を被ることになりました」
◆兄に伝えても聞き入れてもらえず…
さらに深刻なのは家の環境だけではない。家族関係そのものにも深い溝ができてしまったという。
「子どもと母親が会えないことです。うちの子どもは重度の猫アレルギーを抱えており、家族で実家に行けません。母も孫に会いたがっていますが、高齢でうちまで来るのが難しい。一度、外で会ったときも、母の服に猫の毛がついていたせいで、子どもの目が真っ赤に腫れてしまい、慌てて病院に連れて行きました」
裕也さんは兄との話し合いを試みたが、状況は改善されなかった。
「兄は『猫は家族だから』と言うばかりで、理屈も常識も通じません。どうにか解決の糸口を探そうと、自治体の動物管理センターにも相談したんです。ところが、個人宅の飼育数に上限を設ける全国的な法律は存在せず、行政が強制的に介入できるのは『虐待や悪臭などが明確に確認された場合』に限られると言われるだけ。しかも幸か不幸か実家は庭が広いため、臭いが近隣に広がりにくく、行政も動けない状況です……」
現在、裕也さんは子どもの健康を最優先にし、実家から距離を置いて生活している。兄や母への複雑な思いは残るが、「無理に解決しようとしても、かえって関係が悪くなるだけ」と語る。
家族の中でも小さな価値観のズレが積み重なれば、やがて距離を生むきっかけになってしまう。家族同士の関係のためにもいち早く解決してほしい問題である。
＜取材・文／結城＞
