¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÄÌ»»253S¤Î¡È¼é¸î¿À¡É±¦ÏÓ³ÍÆÀ¤ØÆ°¤¯¤«¡¡¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢¡Öº£¥ª¥Õ2¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¥ê¡¼¥ÕÊä¶¯¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥»¥ë¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊÆÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Á´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥é¥¤¥»¥ë¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»¤Ç253¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ29¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É»Ô¾ì¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¤É¤ÎµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]