高校生が選んだ「今一番好きな女優」ランキング！ 2位は橋本環奈、1位に輝いたのは？
アイ・エヌ・ジーは、高校生向けトレンド調査「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を発表しました。調査は2025年9月3〜10日にかけて、全国の高校生男女200人を対象にWEBアンケート形式で実施されたものです。
本記事では、Z世代の高校生たちが「今一番好き」と答えた女優ランキングをご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、橋本環奈さんがランクイン。10代の頃よりアイドルとして活躍し、俳優に転向後も数多くの話題作に出演。コメディーからシリアスな役柄まで幅広く演じる演技力が評価されています。
2025年は朝ドラ『おむすび』（NHK）や、ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）でも主演を務め、圧倒的な存在感を発揮。Z世代からの安定した支持を維持しています。
今田美桜さんが堂々の1位に輝きました。圧倒的なルックスと透明感に加え、着実にキャリアを積み重ねてきたことが評価されているようです。
回答者からは「『花のち晴れ』を見てからずっと好き」「目が大きくて可愛い」といった声が寄せられ、女子高校生を中心にビジュアル面での支持が非常に高く、12月に公開予定の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の出演にも注目が集まっています。
(文:浦岡 ミコ)
