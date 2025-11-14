長谷川京子、大政絢＆井川遥ら“お祭り”レベルの豪華過ぎる芸能人ショット公開！ 「幸せな気持ちに」
俳優の長谷川京子さんは11月12日、Instagramを更新。自身がプロデュースするライフスタイルブランド「エスバイ（ESS BY）」の展示会を行ったことを報告し、豪華芸能人との写真を公開しました。ファンからは称賛の声が集まっています。
【写真】長谷川京子＆華やかな有名人の交流
この展示会は関係者と一般の来場者で日程を分けていたようで、長谷川さんは「初日2日間の展示会ではたくさんの友人、関係者の方たちが来てくださり、それはお祭りのようでした。そしてその後の2日間は応募で抽選に当たったEssbyのお客さま、そして今回出すお洋服に興味を示してくださった方たちにお会いする事が出来ました」とコメント。さらに「展示会に来てくださった方々、ありがとうございました そしてこれからもESSBYの発展を楽しみにしていてください」と感謝の気持ちを述べました。
この投稿にファンからは、「皆んなさんすっごく可愛いですね」「こちらこそ素敵な時間をありがとうございました お洋服まだかな？まだかな？と届くのを楽しみにしている毎日です」「ブランドの説明して下さる時の京子さん、どの角度からも綺麗でカッコよくて本当にsuch an inspiration でした」「京子さんにお会い出来た方々が羨ましいです」「幸せな気持ちになりました」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
豪華過ぎる顔ぶれ長谷川さんは「初めての展示会、popup。直接皆さんとお会いし、お喋りをして。とても実りある、楽しい時間を過ごす事が出来ましたし、これからのブランドの展開が見えてきたと言いますか。とにかく、とてもワクワクする気持ちでいっぱいです」とつづり、18枚の写真を掲載しました。1枚目の集合写真では、長谷川さんのほか、俳優の大政絢さんや玄理さん、モデルのSHIHOさんが笑顔を見せています。さらに、俳優の井川遥さん、伊藤歩さん、板谷由夏さんらとのツーショットも。
長谷川さんプロデュースのブランド同ブランドは、2021年に“自愛”をコンセプトにランジェリーブランドとして誕生。2025年にはファッションやインテリアの領域まで拡大し、ブランドをリニューアルしました。今回の展示会では、ブランド初となるアパレルラインを発表。長谷川さんはブランド公式サイトにて、「ESS BYの洋服は自分を隠すための鎧ではありません。自分を開放するための洋服です」と語っており、細部にまでこだわり抜いたと言います。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)