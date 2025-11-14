カナダ南東部のオンタリオ州で、男が路線バスを乗っ取って10人ほどの乗客を乗せたまま市内を走行する事件があった/Vaughn Ridley/Getty Images

アトランタ（CNN）カナダ南東部のオンタリオ州で、男が路線バスを乗っ取って10人ほどの乗客を乗せたまま市内を走行する事件があった。警察によると、男は連節バスを運転して路線に従って市内を走行。期限切れのパスを使おうとした乗客は乗車させない慎重ぶりで、車体には傷ひとつ残さなかった。

ハミルトン警察の広報は「愉快ではあるが極めて深刻だ。けが人がなくてよかった」とCNN提携局のCBCにコメントしている。

警察の12日の発表によると、事件が起きたのは現地時間の11日夜。本物の運転手がターミナルにバスを停めて休憩のため下車した隙に、男が乗り込んでバスを発進させた。

男が運転するバスは複数の停留所に停まって乗客を乗降させており、乗客たちは当初、ハンドルを握っているのが本物のバス運転手でないことに気付かなかったという。しかしCBCによると、男が曲がる角を間違えるようになったことから、乗客が男を助けて方向を指示していた。

警察は、公衆の安全が脅かされる恐れがあるとみて、男を刺激しないようGPSなどを使ってサイレンを消した状態でバスを追跡。およそ15分後、安全にバスを停車させ、容疑者を取り押さえた。けが人はなかった。

容疑者の男は住所不定で、窃盗などの容疑で訴追された。