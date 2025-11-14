◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝枠順確定

出走馬１６頭の枠順が１１月１４日、確定した。昨年の有馬記念の覇者で、前走のオールカマーを制して臨むレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は４枠７番に決まった。武豊騎手が手綱を執る秋華賞２着馬エリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は３枠６番から初のＧ１タイトルを狙う。５月にオープン入りを果たした後、クイーンＳ、札幌記念と連続で２着に入り、充実著しいココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は７枠１３番からスタートを切る。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）パラディレーヌ 牝３ ５４ 岩田 望来

（２）ステレンボッシュ 牝４ ５６ クリストフ・ルメール

（３）シンリョクカ 牝５ ５６ 木幡 初也

（４）カナテープ 牝６ ５６ ダミアン・レーン

（５）サフィラ 牝４ ５６ 西村 淳也

（６）エリカエクスプレス 牝３ ５４ 武 豊

（７）レガレイラ 牝４ ５６ 戸崎 圭太

（８）ヴェルミセル 牝５ ５６ 鮫島 克駿

（９）ボンドガール 牝４ ５６ 津村 明秀

（１０）セキトバイースト 牝４ ５６ 浜中 俊

（１１）フェアエールング 牝５ ５６ 丹内 祐次

（１２）ライラック 牝６ ５６ 藤岡 佑介

（１３）ココナッツブラウン 牝５ ５６ 北村 友一

（１４）ケリフレッドアスク 牝３ ５４ 岩田 康誠

（１５）オーロラエックス 牝４ ５６ 松山 弘平

（１６）リンクスティップ 牝３ ５４ クリスチャン・デムーロ