昨年の有馬記念覇者レガレイラは４枠７番を引き当てた

◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝枠順確定

　出走馬１６頭の枠順が１１月１４日、確定した。昨年の有馬記念の覇者で、前走のオールカマーを制して臨むレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は４枠７番に決まった。武豊騎手が手綱を執る秋華賞２着馬エリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は３枠６番から初のＧ１タイトルを狙う。５月にオープン入りを果たした後、クイーンＳ、札幌記念と連続で２着に入り、充実著しいココナッツブラウン（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は７枠１３番からスタートを切る。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）パラディレーヌ　牝３　５４　岩田　望来

（２）ステレンボッシュ　牝４　５６　クリストフ・ルメール

（３）シンリョクカ　牝５　５６　木幡　初也

（４）カナテープ　牝６　５６　ダミアン・レーン

（５）サフィラ　牝４　５６　西村　淳也

（６）エリカエクスプレス　牝３　５４　武　豊

（７）レガレイラ　牝４　５６　戸崎　圭太

（８）ヴェルミセル　牝５　５６　鮫島　克駿

（９）ボンドガール　牝４　５６　津村　明秀

（１０）セキトバイースト　牝４　５６　浜中　俊

（１１）フェアエールング　牝５　５６　丹内　祐次

（１２）ライラック　牝６　５６　藤岡　佑介

（１３）ココナッツブラウン　牝５　５６　北村　友一

（１４）ケリフレッドアスク　牝３　５４　岩田　康誠

（１５）オーロラエックス　牝４　５６　松山　弘平

（１６）リンクスティップ　牝３　５４　クリスチャン・デムーロ