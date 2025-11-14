Â¼¾åÏÂÀ®¡¢¡Ö£Ó£Ó£Ð£×¡×Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¡Ö£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¾¡¼ê¤ËÈÎÇä¤òÄÌ¹ð¡Ö²¶¤¬·è¤á¤¿¤ó¤À¤«¤éÊ¸¶ç¤Í¤§¤À¤í¡×¡Ä£±£²¡¦£´¸å³Ú±à
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Ï£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£±£²·î£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£·¡¡¡½£Ô£È£Å¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡½¡¡£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤Ø¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ó£Ó£Ð£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡×¤Î½éÂå²¦¼Ô·èÄêÀï¤ÇÀï¤¦Â¼¾åÏÂÀ®¡õ¹â¶¶¡È¿Í¶ô¤¤¡ÉµÁÀ¸¤ÈÃÝÅÄÀ¿»Ö¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤é¤·¤¯¥×¥í¥ì¥¹³¦Æþ¤ë»þ¤Î½é¿´¤òËº¤ì¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¥ä¥Ä¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤Î¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ê¿°æÂåÉ½¤Î¿®¾ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ù£Å£Ó¡¡£ï£ò¡¡£È£é¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¹õ£Ô¥·¥ã¥Ä¤ò»î¹çÅöÆü¡¢²ñ¾ìÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö°ìËç£´£°£°£°±ß¤À¡£²¶¤¬Çä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤À¤«¤éÊ¸¶ç¤Í¤§¤À¤í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢£Ó¡¢£Í¡¢£Ì¤È¤½¤í¤¨¸ÂÄê¤Ç£´£°Ëç¤òÇä¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¿°æ»á¤«¤é¾ÓÁü¸¢¤Ê¤Éµö²Ä¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¤À¡×¤ÈÌµË¡Í½¹ð¤ò´º¹Ô¡£Ê¿°æÂåÉ½¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÌµÍý¤ä¤êÃåÍÑ¤µ¤»ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÎÇäÅ¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÊ¿°æ»á¤Ï¡Ö¤Ò¤£¡Ä¡ª¡×¤ÈÀä¶ç¤·ÇòÃë¤Î»Ô¥öÃ«¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£´¸å³Ú±à·èÄêºÑ¤ß¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¡¡£ö£ó¡¡¹õÄ¬¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù
¡¡¢§£Ó£Ó£Ð£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡¡£ö£ó¡¡Â¼¾åÏÂÀ®¡¢¹â¶¶¡È¿Í¶ô¤¤¡ÉµÁÀ¸
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢´Ö²¼È»¿Í¡¡£ö£ó¡¡Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¡£ö£ó¡¡Æü¹â°ê¿Í¡¢À¯½¡¡¢°¤Éô»ËÅµ
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¢ºÌ±©¾¢¡¡£ö£ó¡¡£Î£Ï£Ò£É¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢Êõ»³°¦
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
é®²¼¤á¤°¤ß¡¡£ö£ó¡¡»Ö¿¿¤¦¤¿