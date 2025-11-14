従来より37万円お求めやすく！

MINIクーパーCセレクト｜MINI Cooper C Select

このたび登場した「Cセレクト」は、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタント等の運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINI Connected、ワイヤレス・チャージング等の便利機能を標準装備するなど、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、価値の高いモデルとなっている。

パワートレインは従来のエントリーグレード「C」と同じ。最高出力115kW（156ps）、最大トルク230Nm（23.5kgf-m）を発揮する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンと7速DCTの組み合わせで、前輪を駆動する。WLTCモード燃費は3ドアが16.3km/L、5ドアが15.8km/Lを実現する。

MINIクーパー5ドアCセレクト｜MINI Cooper 5-Door C Select

「C」と異なるのはヘッドアップディスプレイやMINIエクスペリエンスモードなどが省かれたほか、ヘッドライトがコーナリングライトなどを含むアダプティブ仕様でなないシンプルなLEDライトとなったことなどが挙げられる。

これにより、「C」と比べて3ドア／5ドアいずれも37万円手の届きやすい価格を実現。なお、トリムタイプは「C」に設定されている「エッセンシャル」が適用されている。

SPECIFICATIONS

MINIクーパーCセレクト｜MINI Cooper C Select

ボディサイズ：全長3875［4035］×全幅1745×全高1455［1470］mm

ホイールベース：2495［2565］mm

最低地上高：130［132］mm

最小回転半径：5.2［5.4］m

乗車定員：4［5］人

車両重量：1280［1340］kg

総排気量：1498cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：115kW（156ps）/5000rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1500-4600rpm

トランスミッション：7速DCT

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：16.3［15.8］km/L

税込車両価格：365［377］万円

※［ ］内はMINIクーパー5ドアCセレクト