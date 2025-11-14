新しいMINIクーパーは365万円から！ より身近になった新エントリーグレード「Cセレクト」が登場【新車ニュース】
従来より37万円お求めやすく！
MINIクーパーCセレクト｜MINI Cooper C Select
このたび登場した「Cセレクト」は、ドライビング・アシスタントやパーキング・アシスタント等の運転支援や駐車支援システム、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINI Connected、ワイヤレス・チャージング等の便利機能を標準装備するなど、基本となる装備品を厳選することで、より身近で、価値の高いモデルとなっている。
パワートレインは従来のエントリーグレード「C」と同じ。最高出力115kW（156ps）、最大トルク230Nm（23.5kgf-m）を発揮する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンと7速DCTの組み合わせで、前輪を駆動する。WLTCモード燃費は3ドアが16.3km/L、5ドアが15.8km/Lを実現する。
MINIクーパー5ドアCセレクト｜MINI Cooper 5-Door C Select
「C」と異なるのはヘッドアップディスプレイやMINIエクスペリエンスモードなどが省かれたほか、ヘッドライトがコーナリングライトなどを含むアダプティブ仕様でなないシンプルなLEDライトとなったことなどが挙げられる。
これにより、「C」と比べて3ドア／5ドアいずれも37万円手の届きやすい価格を実現。なお、トリムタイプは「C」に設定されている「エッセンシャル」が適用されている。
SPECIFICATIONS
MINIクーパーCセレクト｜MINI Cooper C Select
ボディサイズ：全長3875［4035］×全幅1745×全高1455［1470］mm
ホイールベース：2495［2565］mm
最低地上高：130［132］mm
最小回転半径：5.2［5.4］m
乗車定員：4［5］人
車両重量：1280［1340］kg
総排気量：1498cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：115kW（156ps）/5000rpm
最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1500-4600rpm
トランスミッション：7速DCT
駆動方式：FF
WLTCモード燃費：16.3［15.8］km/L
税込車両価格：365［377］万円
※［ ］内はMINIクーパー5ドアCセレクト