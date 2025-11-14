【DRW×あみち。】“自分のため”も“好きな人のため”も叶える第2弾ランジェリーコレクション♡

人気インフルエンサー・あみち。と下着通販サイト「DRW（ドロー）」のコラボ第2弾が、11月13日(木)19:00より登場します。今回は、“自分のため”と“好きな人のため”のどちらも大切にしたい女性に向けた2型の新作ランジェリーをラインナップ。少女のような可憐さと、大人の色香をあわせ持つデザインで、日常の中にときめきを添えてくれます♡

あみち。×DRW「スウィートフルール」フェミニンな私へ

理想の女の子のお部屋をイメージした「スウィートフルール育乳脇高ブラジャー&ショーツ」は、“自分のため”に気分を上げたい女性にぴったりのアイテム。

淡いシュガーピンクとミルキークリームの2色展開で、フリルとリボンの組み合わせがガーリーな魅力を演出します。

脇高設計でムダ肉を逃さず、取り外し可能な厚さ2.5cmのパッドで理想の谷間をメイク。Tバックとフルバックの2タイプがセットになっているのも嬉しいポイントです。

価格：3,850円（税込）

サイズ展開：A～Fカップ／アンダー65～75（カラー：シュガーピンク・ミルキークリーム）

あみち。×DRW「ロマンティックレース」特別な私へ

“好きな人のため”に魅せる「ロマンティックレース育乳脇高ブラジャー&ショーツ」は、大人の色気を纏いたい夜におすすめ。

ブラックとローズピンクの2色展開で、デコルテ中央には輝くアクセサリーがきらめき、視線を自然に谷間へと誘います。

下厚の内蔵パッドと脇高設計で、背中や脇のラインをすっきり整えながらふっくら美しいシルエットをキープ。Tバックとフルバックの2タイプがセットで、気分に合わせて楽しめます。

価格：3,850円（税込）

サイズ展開：A～Fカップ／アンダー65～75（カラー：ブラック・ローズピンク）

DRW×あみち。のコラボで“なりたい私”を叶えて

フェミニンもセクシーも、どちらの自分も愛おしい。あみち。×DRWの第2弾ランジェリーは、そんな女性の心を映すようなコレクションです。

“自分のため”に可愛く、“好きな人のため”に魅せる。どちらも叶える新作ランジェリーで、あなたらしさをもっと輝かせてみませんか？

「DRW×あみち。」で、自信をまとうランジェリーを♡

日々を過ごす中で、自分を甘やかしたいとき、誰かを想ってときめきたいとき。どんな瞬間もあなたの味方でいてくれるのがDRW×あみち。のランジェリーです。

今夜は、自分らしい可愛さと色香を纏って、新しい自分を楽しんでみてください♪