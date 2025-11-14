¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡Ö¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡× Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬¡Ö¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤ÎÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡30ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢26ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢23ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ç¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤È2¿ÍÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯6·î15Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¡¢Ä¹ÃË¿Î°ìÏº¤¬ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«¤Ð¡¼¤Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤âÌ´¸«¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥â¥³¡¢Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡11·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È!!¸È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹ÃË¤Î²Ç¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈäÏª±ã¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ã¥Í¥ë¤òÂß¤·¤¿¤ê¡Ä¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä¹ÃË¤ÎºÊ¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë