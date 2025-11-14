ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】関門トンネルの通行止め解除 2台絡む交通事故で上下線一時… 【続報】関門トンネルの通行止め解除 2台絡む交通事故で上下線一時通行止め（14日午前8時35分ごろ発生） 【続報】関門トンネルの通行止め解除 2台絡む交通事故で上下線一時通行止め（14日午前8時35分ごろ発生） 2025年11月14日 9時3分 リンクをコピーする みんなの感想は？ ハイウェイ交通情報によると、関門トンネルで車両2台の交通事故が発生し、14日午前8時35分ごろから門司⇔下関（上下線）で通行止めになっている。同8時50分現在、状況確認を行っている。▶NEXCO西日本・交通情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 福岡県北九州、筑豊、筑後地方に濃霧注意報 14日昼前まで警戒を（11月14日午前1時46分福岡管区気象台発表） 佐賀市の30代女性がSNS型投資詐欺で630万円被害 「デイトレードとスイングトレードで資産増やす」ともちかけられる 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 工場, 在宅医療, 鎌倉, 金属加工, 海, 横浜, 長野, フローリング, 神奈川