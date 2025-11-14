西郷真央が3差4位発進、山下美夢有ら18位 シード圏外の渋野日向子は54位
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米女子ツアーはアジアツアーが終わり、再び米本土に戻った。日本勢12人が出場する今大会の初日、西郷真央が6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、首位と3打差の4位タイと好発進を決めた。
【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！
2週前の「メインバク選手権」で今季2勝目を挙げた山下美夢有は1アンダー・18位タイ発進とした。同順位に古江彩佳、竹田麗央、岩井千怜もつけた。年間ポイントランキング104位から準シードに相当する100位以内、フルシードの80位以内を目指す渋野日向子は1オーバー・54位タイ発進。笹生優花、岩井明愛も同順位で初日を終えた。同ランキング127位の西村優菜、勝みなみ、吉田優利は2オーバー・76位タイ。馬場咲希は4オーバー・95位タイだった。ユ・ヘラン（韓国）、グレース・キム（オーストラリア）が6アンダー・単独首位。1打差の3位にジェニファー・カプチョ（米国）が続いた。渋野と同組だったドナルド・トランプ米大統領の孫娘、アマチュアのカイ・トランプは13オーバー108位だった。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの結果
渋野日向子、西村優菜は逆転シードへ“何位以上”が最低条件に？ 13日に“正念場”米女子フロリダ大会が開幕
WOWOWが今季限りで米女子ゴルフの放送終了を発表 2012年からの歴史に幕
最新！ CMEグローブポイントランキング
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】
【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！
2週前の「メインバク選手権」で今季2勝目を挙げた山下美夢有は1アンダー・18位タイ発進とした。同順位に古江彩佳、竹田麗央、岩井千怜もつけた。年間ポイントランキング104位から準シードに相当する100位以内、フルシードの80位以内を目指す渋野日向子は1オーバー・54位タイ発進。笹生優花、岩井明愛も同順位で初日を終えた。同ランキング127位の西村優菜、勝みなみ、吉田優利は2オーバー・76位タイ。馬場咲希は4オーバー・95位タイだった。ユ・ヘラン（韓国）、グレース・キム（オーストラリア）が6アンダー・単独首位。1打差の3位にジェニファー・カプチョ（米国）が続いた。渋野と同組だったドナルド・トランプ米大統領の孫娘、アマチュアのカイ・トランプは13オーバー108位だった。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億223万円）。優勝者には48万7500ドル（約7533万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの結果
渋野日向子、西村優菜は逆転シードへ“何位以上”が最低条件に？ 13日に“正念場”米女子フロリダ大会が開幕
WOWOWが今季限りで米女子ゴルフの放送終了を発表 2012年からの歴史に幕
最新！ CMEグローブポイントランキング
渋野日向子と西郷真央のドライバーの打痕は、どうして位置が違うの？【女子プロの打痕調査】