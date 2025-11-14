揚げないから簡単！トースターで作れる「おつまみ春巻き」

副菜にもおつまみにも





パリッとした皮の中にギュギュッと詰まったバラエティ豊富な具材。そんな魅力を持つ春巻きですが、家で作るとなると「揚げる」工程をちょっと敬遠してしまいませんか？ ということで、今回は揚げずに作れるお手軽「おつまみ春巻き」を紹介します。

トースターで焼くから手軽！

揚げない春巻き。揚げない代わりに使う調理器具は「トースター」。フライパンや鍋を使わないので、手軽に作ることができそうです。夕食のおかずはもちろん、おつまみとしても活躍させることができますね。パパッと作りたいので中に入れる具材も、手間がかからなそうなものをチョイスしてレシピを集めてみました。

しそがキリッと味を引き締める「ベーコンチーズ春巻き」

素材の甘さがクセになる「パプリカチーズ春巻き」

三角の形が絶妙に可愛い「納豆の三角春巻き」

ロングサイズがおしゃれ「アスパラ春巻き」

具材を巻いたらトースターにお任せ。揚げずにできるから後片付けも楽々。コンロを使わないので、あと一品追加したいときにもとっても重宝しそうです。ぜひ作ってみてくださいね。（TEXT：はまずみゆきこ）