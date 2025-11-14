価値あるデイリーダブルだ。11月13日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が接戦をものにした。チームは第1試合の醍醐大（最高位戦）に続いての同日連勝となった。

【映像】マッスル浅井、自慢のパワーでもぎ取ったツモアガリ

当試合は起家から赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、浅井の並びでスタート。東1局1本場で浅井がツモアガリで12000点（供託300点、＋1000点）の大きな加点に成功すると、東2局1本場で黒沢に浅井が12000点（供託300点、＋1000点）を放銃、続く東2局2本場では柴田に浅井が12000点（供託600点、＋1000点）を献上した。

東4局1本場で親の浅井がツモアガリで1800点（＋1000点）を奪取すると、続く同2本場では黒沢から6400点（＋1000点）のロンアガリ、さらに同3本場では12900点の大物手をツモアガリと3連続加点に成功しトップ目に立った。東4局4本場では黒沢が16000点のツモアガリを決め、混戦が続くが、オーラスではたろうが黒沢から12000点をアガって試合終了。そのまま浅井は10月9日以来、8戦振りのトップを決めた。

低迷するチームに価値あるデイリーダブルを持ち帰った醍醐と浅井にコメント欄は「おめ！」「俺たちのたかき！」など大いに沸いたが、インタビューに応じた浅井は「僕の良いところと悪いところが全部出た半荘でしたね」と冷静に対局を振り返った。

1戦目に見事な逆転劇を決めた醍醐に触発された浅井。その上で「醍醐さんの一撃の勢いを受け“やってやる！”って気持ちになってたんですけど、自分の悪い部分、弱い心、全て出ましたね。修行が足りないなと思いました」とまだまだ自己反省。

それでもしっかりとデイリーダブルを決めたことでチームに推進力が生まれるはずだ。最後に浅井は「フェニックスは悪い展開が続いてて、どこかできっかけが欲しいと思っていたので、今日をきっかけにして、まずはプラスマイナス0まで行けるように頑張っていきます」とファンに誓った。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）3万5000点/＋55.0

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）3万1600点/＋11.6

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万6900点/▲23.1

4着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）1万6500点/▲43.5

【11月13日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋557.0（40/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋431.9（40/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋132.7（40/120）

4位 BEAST X ＋113.0（40/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋62.0（38/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲165.5（38/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲200.4（44/120）

8位 TEAM雷電 ▲238.5（40/120）

9位 EARTH JETS ▲293.6（40/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲398.6（40/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）