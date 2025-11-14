政府が近くまとめるクマ被害の対策案の全容が判明した。

市街地に出てきたクマを迅速に駆除するため、自衛隊や警察のＯＢに協力を要請するほか、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費を支援することなどが柱となる。

案では、被害の多発を「国民の安全・安心を脅かす深刻な事態」と位置づけ、政府の取り組みを「緊急」「短期」「中長期」の３段階で強化するとした。

緊急対策では、駆除現場の人材確保を急ぐ。銃の扱いに慣れた自衛隊・警察ＯＢに狩猟免許の取得や研修会への参加を促し、協力を得る。電気柵やわなの設置、ドローンを使った出没情報の収集・発信も支援する。

来年春にかけた短期の取り組みとしては、ハンターの人件費の支援制度創設に加え、冬眠明けの捕獲事業推進、警察のライフル銃や防護用装備品の整備に力を入れる。

中長期の対策として２０２６年度以降、個体数を把握するための推計方法を統一するほか、鳥獣保護区の適切な設置・管理などにも順次取り組む。

これに関連し、自民党のクマ被害緊急対策プロジェクトチーム（笹川博義座長）は１３日、木原官房長官に緊急提言を提出した。