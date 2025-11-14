ファミマからマツケン福袋が登場！新年を彩る楽しいおトクなグッズでお正月を満喫しよ〜。

ファミリーマートでは、2025年11月11日から、ファミマオンラインで「ファミマツケン福袋」の抽選申し込みの受付を開始しています。

松平さんの直筆サインが当たるチャンス

年末年始キャンペーンのアンバサダーに松平健さんを迎え、「ファミマツケン福袋」の抽選申し込みの受付を開始しています。松平さんのオリジナルグッズが詰まったおトクな福袋。おまけとして「ファミマツケン福袋」についてくる「おみくじ開運カード」で直筆サインが当たるチャンスも。

ファミマツケン福袋の価格は、3300円。

抽選申込期間は、11月11日10時から24日23時59分まで。1人1回まで応募できます。応募者が多数の場合、抽選での販売になります。

当選結果通知日は、11月26日（順次メール連絡）

商品受取日は、2026年1月1日10時から14日23時59分まで。

抽選申し込みは、公式サイトから。

ファミマツケン ステンレスタンブラー（1つ）

内容量450ml。

ゴールドカラーにマツケンの名前と芸紋を冠した特別仕様。保温・保冷性に優れ、飲み物の温度を長時間キープします。

ファミマツケン でっかいトランプ（1セット）

マツケンデザインをふんだんに取り入れた大型トランプ。インテリアとして飾っても存在感抜群です。

ファミマツケン ランチョンマット（1枚）

ゴールドを基調にした華やかなデザイン。マツケンの笑顔が毎日の食卓を明るく演出します。

3000円相当のクーポン冊子（1冊）

クーポン3000円相当割引券の内容は、ファミチキ／ファミチキレッド200円引き5枚、おむすび100円引き7枚、デザート100円引き7枚、パン100円引き6枚です。

有効期限は、2026年5月31日まで。

ファミマツケン おみくじ開運カード（1枚）

「おみくじ開運カード」が、おまけとして「ファミマツケン福袋」についてきます。マツケンのオリジナルデザインで構成された全6種のカードからランダムで1枚付いてきます。

抽選で松平健さんの直筆サイン入りカードや、ファミマポイント1万円分のコード付きカードが当たるチャンスがあります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部