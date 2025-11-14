「ステーキのどん」でドリンクバー無料開放！11月14日の「埼玉県民の日」限定＆埼玉県内の29店舗が対象だよ〜。

ステーキレストラン「ステーキのどん」は、2025年11月14日の「埼玉県民の日」を記念して、埼玉県内29店舗でドリンクバーを無料開放するキャンペーンを実施します。

埼玉県外から来た人も利用可能！

11月14日の「埼玉県民の日」限定で、メインメニューを注文すると、ドリンクバーが無料になります。

「ステーキのどん」のドリンクバーには、炭酸ドリンクやコーヒーのほか、最近人気の「美酢（ミチョ）」など、30種類以上のソフトドリンクが揃っています。

この機会に、「ステーキのどん」のメニューと一緒に楽しんでみては。

開催店舗は、アルーサ北与野店／入間店／浦和三室店／大宮西口店／加須店／春日部店／上尾店／川越北店／北本店／熊谷店／坂戸店／指扇店／幸手店／狭山店／千間台店／草加店／鶴ヶ島店／所沢東店／戸田店／新座店／蓮田店／東大宮店／東松山店／富士見店／星の宮店／的場店／三郷店／与野店／若葉店の埼玉県内29店舗。

詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部