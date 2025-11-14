デヴィッド・リンチ監督の最後の長編映画『インランド・エンパイア』が4K版となって2026年1月9日より新宿ピカデリーほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと予告編、場面写真が公開された。

2025年1月15日、78歳で生涯を閉じた映画監督のリンチ。1976年のデビュー作『イレイザーヘッド』以降、“カルトの帝王”として、世界中の映画人と観客を魅了し続けたが、長編映画はわずか10本。その最後を飾る2006年製作の『インランド・エンパイア』はリンチ自身の監修によって4Kリマスター化された。

制作の発端は、主演を務めたローラ・ダーンが近所に越してきてリンチと偶然、再会したこと。リンチは彼女のために14項のモノローグ脚本を用意し、全体の脚本を完成させないまま、各撮影現場で思いついたシーンをその都度、撮影した。撮影中に浮かんだアイデアを次に撮る。その繰り返しによって、リンチ自身も「完成形がどのようになるのか分からなかった」と語っている。また、本編はすべてSONY PD-150（デジタルビデオカメラ）で撮影されたことでも知られ、日本の女優・裕木奈江も出演していることでも話題となった。

監督、脚本から撮影、音楽、編集に至るまでリンチ自らが手がけた本作は、映画への主演が決まった女優を主人公に、現実と映画の境界が次第に曖昧になっていく悪夢のような不条理劇を描く。

ハリウッド女優のニッキー・グレース（ローラ・ダーン）は、未完に終わったポーランド映画『47』のリメイク作『暗い明日の空の上で』に出演することになる。やがて共演者のデヴォン・バーク（ジャスティン・セロー）と映画さながらに不倫関係に陥り、映画の物語と自身の人生が交錯しはじめる。現実と虚構の境界は次第に失われ、ニッキーの精神は崩壊へと追い込まれていく。

4K版公開に際して本国で制作されたティザービジュアルは、リンチが生前最後に承認したビジュアルを踏襲したもの。本作の舞台であるロサンゼルスの暗闇の中に浮かび上がるダーンの表情を中心に据えた、強烈でミステリアスなデザインとなっている。

あわせて公開された予告編では、女優のニッキー（ローラ・ダーン）が、次第に精神的な追い込みと混迷の中へと沈んでいく姿が印象的に描かれている。

また、場面写真では、ニッキーの姿をはじめ、ウサギの頭をもつ人物たちが一室に佇む不可思議な光景やニッキーの周囲にたびたび現れる謎の文字など、一見しただけでは理解の及ばない、リンチ作品らしい難解さに満ちたシーンが捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）