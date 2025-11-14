

勉強すればするほど長生きする！？そんな驚きの研究結果が発表されました。にわかには信じられない「教育年数」と「平均寿命」の関係について、『頭のいい人だけが知っている世界の見方』を上梓した西岡壱誠さんに解説してもらいます。

「なんで勉強しなきゃいけないの？」

これはおそらく、日本中の家庭、学校、学習塾で、数えきれないほど繰り返されてきた質問です。そして多くの親や先生が、そのたびに言葉に詰まり、明快な答えを出せずにきました。出世のため？ いい大学に行くため？ 将来困らないため？ もちろんそれも正解ですが、子どもたちを納得させるには弱い答えです。

ですがこの問いに、ひとつの「意外な答え」が、最新の研究によって提示されました。それは、「勉強をすればするほど、長生きできる」というものです。

世界中で証明された「教育年数と寿命の関係」

2018年に、人口学の世界的権威であるウォルフガング・ルッツ（Wolfgang Lutz）と、エンダレ・ケベデ（Endale Kebede）が共同で発表した論文があります。タイトルは『Education and Health: Redrawing the Preston Curve（教育と健康：プレストン曲線の描き直し）』です。

この研究では、1970年から2010年までの40年間にわたって、世界174カ国のデータを収集・分析しました。彼らが注目したのは、国民の「教育年数」と「平均寿命」の関係です。

実は1975年、経済発展と寿命の関係を描いた「プレストン曲線」という有名なモデルがありました。簡単に言えば「所得が上がると寿命も延びる」という関係です。ルッツたちはこの曲線を再検討し、「所得」だけでなく「教育年数」もプロットしてみたのです。

すると驚くべきことに、「教育年数」と「平均寿命」の関係のほうが、ずっと強く、そして直線的だったのです。

この論文では、同時に平均寿命と1人当たりGDPの関係も示されています。この研究によると、「所得が上がると寿命も延びる」という説は少し間違いが含まれているのではないかということが示されており、「所得が一定以上低い人は平均寿命が短くなる傾向にあるが、一定以上の所得からはあまり関係ない」、つまりはちょっとだけお金に余裕がある人ととんでもないお金持ちで、平均寿命の差はあまりないということがわかっています。

「お金持ちであればお金持ちであるほど寿命が長い」ということはあまりないということですね。「年収2000万円の人」と「年収5000万円の人」では寿命に大差はないわけですね。

それに対して、平均寿命と15歳以上の就学年数の関係性に関しては、かなり直線的で、長く就学した人であればあるほど、長生きしているということがわかっています。しかもその関係は直線的で、所得とは違って「頭打ち」にならないことがわかっています。これが意味するのは、「勉強すればするほど、人は長く生きられる」という世界的な傾向があるということです。

なぜ、勉強すると長生きするのか？

もちろん、ただ勉強しただけで直接寿命が延びるわけではありません。でも、ここには一定の因果関係が認められるわけです。論文の中でもこの理由について明確な回答はありませんでしたが、仮説としては、『教育は同時に所得を高めて健康も改善する効果がある』ということが示唆されています。

東大生でも、これについて議論をすることが多いです。病気の予防や治療に関する知識を高め、健康行動を促進するのではないか、とか、教育年数が長い人ほど収入が高く、医療や健康に対して十分な投資ができるのではないか、とか、そういう説も出てきているのですが、『社会ネットワークを作るのに勉強がかなり効果として大きいのではないか』という説が、僕が一番好きな説です。

教育を受けた人は、他者との共通言語や話題を持ちやすい傾向があります。趣味や知的関心が多岐にわたるため、博物館や美術館での話題、時事ニュースへの関心、あるいは自分の専門性を通じて、人とのつながりが広がっていくのです。ちょっとした趣味であっても、「それって面白いですね」とトークを広げやすい。

少し脱線するのですが、僕の友人に、東大大学院でブラックホールの研究をしている人がいます。宇宙物理というニッチな話題ではありますが、彼と話すと「難しいけど面白い」と感じる瞬間が多く、自然と会話が生まれます。でも、彼の話を面白いと感じるのは、僕が曲がりなりにもちゃんと理科を勉強した人間だからだと考えています。

このように、学びは「興味の対象」を増やし、結果的に「居場所」や「話せる相手」を増やします。社会的ネットワークが豊かであればあるほど、孤独が減り、ストレスも軽減され、精神的な安定が生まれるのかもしれません。

孤独やストレスの軽減は精神の健康という意味で身体にも良いフィードバックがあると言われていますし、医療情報の共有、危機時のサポートなどが得られやすくなり、メンタル・フィジカル両面で健康が保たれる可能性もあります。そういうことなのかもしれないなと。

興味を持つこと、学び続けることが寿命を延ばす





「興味を持てないから勉強が嫌いなんです」と言う人もいるかもしれません。けれど、興味というのは“湧いてくるもの”ではなく、“育てるもの”です。

何かを学び、それについて知っていくうちに「面白い」「もっと知りたい」という気持ちが生まれ、それが人との会話になり、生活の楽しみになり、そして長生きする力にすらなっていく。それが「学び」の持つ根源的な力だと言えるのかもしれません。

