Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É(R)¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò2025Ç¯11·î11Æü¤«¤é12·î25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤·¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥È¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥À¥é¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×¡¹¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤¿¤Á¤È¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤È³Ú¤·¤¯Í·¤ÖÌû²÷¤Ç¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ê¿·ºî¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥È¥¤¥º¡¦¥ï¥ó¥À¥é¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×(¸ø±é»þ´Ö¡§Ìó45Ê¬/1Æü1²ó)¤ò¸ø±é¤¹¤ë¡£
¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤òºî¤ê½Ð¤¹¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥Ô¡¼¥È¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤¿¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¤¿¤Á¡¢¾è¤êÊª¤äÀÑ¤ßÌÚ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡¢Ìû²÷¤Ê±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤¿¤Á¤Î²»³ÚÂâ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËâË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤¿¤Á¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÆø¤ä¤«¤Ê²»³Ú¤È¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾Ð´é¤È¹¬¤»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤¿¤Á¤Ï´î¤Ó¹ç¤¤¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Þ¥¸¥«¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¥µ¥ó¥¿¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù(2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¸ø³«)¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î±é½Ð¤À¡£¡È¥Æ¥Ç¥£¥Ù¥¢¡É¤ä¡È¤ª¿Í·Á¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
