¡ÖµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¶°ø¡¦¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë¾É¾õ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¶»¤ä¤±¤¬¤·¤Æ¿É¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÇØÉôÄË¤ä³±ÓÖ¤Ê¤É°ßÉô°Ê³°¤Ë¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î5¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¶°ø¡¦¾É¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½ËÉ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤ËÇº¤àÊý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡ÊMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡Ë
·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·²ÇÏ¸©Î©¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ç½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¶°ø¡¦¾É¾õ
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¡ÊGERD¡Ë¤Î°ìÉô¤Ç¡¢°ß¤Î¤Ê¤«¤ÎÆâÍÆÊª¡¢ÆÃ¤Ë°ß»À¤¬¿©Æ»¤ËµÕÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿©Æ»¤Ë±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£°ß»À¤ÎµÕÎ®¤Ë¤è¤êÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Èó¤Ó¤é¤óÀ°ß¿©Æ»µÕÎ®¾É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤ËÂ¿¤¤µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¤Ë¤è¤êÆüËÜ¿Í¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¶°ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ
¿©¤Ù¤¹¤®
Áá¿©¤¤
²ÃÎð
¿©¸å¤Î²é¾²
°áÉþ¤Ë¤è¤ëÄù¤áÉÕ¤±
¿©»ö¤Î²¤ÊÆ²½
¹â»éËÃ¿©¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦´ÅÌ£¿©¤Ê¤É¤Î²á¾êÀÝ¼è
¾åµ¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¡£¿©Æ»¤È°ß¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤ÏÀµ¾ï¤Ê¾ì¹ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢°ß»À¤ÎµÕÎ®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë°ß¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÊÄ¤á¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¤¬ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©Æ»Îö¹¦¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ä¹øÄÇ°µÇ÷¹üÀÞ¤Ë¤è¤ëÊ¢¹ÐÂ¡´ï¤ÎÃ»½Ì¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©Æ»Îö¹¦¡Ê¤·¤ç¤¯¤É¤¦¤ì¤Ã¤³¤¦¡Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤È¤Ï¡¢¶»Éô¤ÈÊ¢Éô¤ò³Ö¤Æ¤Æ¤¤¤ë²£³ÖËì¤Ë¤¢¤ë·ä´Ö¡Ê¿©Æ»Îö¹¦¡Ë¤«¤é°ß¤¬¶»Éô¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦²¼Éô¿©Æ»¼þ°Ï¤Î¿ÙÂÓ¡¦¶ÚÆù¤¬´Ë¤ó¤À¤ê¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Î»ÑÀª¡¦ÈîËþ¡¦Ç¥¿±¤Ê¤É¤ÇÊ¢Éô¤Î°µÎÏ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£°ß¤¬»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°ß±Õ¤¬µÕÎ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¡©µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¶»¤ä¤±
¤²¤Ã¤×
°ß¤â¤¿¤ì
Ê¢ÉôËÄËþ´¶
ÓÒµ¤
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¶»¤ä¤±¤Ç¤¹¡£¤ß¤¾¤ª¤Á¤ÎÊÕ¤ê¤«¤é¶»¤Ë¤«¤±¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£¿©Æ»Îö¹¦¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ä¹øÄÇ°µÇ÷¹üÀÞ¤Î¹çÊ»¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤ê¤«¤¬¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ÈÓÒÅÇ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ß°Ê³°¤ÎÉô°Ì¤Ë½Ð¤ë¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ß°Ê³°¤ÎÉô°Ì¤Ë¤Ç¤ë¾É¾õ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÝ»À¡Ê¤É¤ó¤µ¤ó¡Ë
°öÆ¬ÉôÉÔ²÷´¶
Óë²¼º¤Æñ´¶
¶»ÄË
ÇØÉôÄË
¿´ãÝÉôÄË
ËýÀÅª¤Ê³±ÓÖ
À¼¤Î¤«¤¹¤ì
¿çÌ²¾ã³²
¼ª¤Î°ãÏÂ´¶
¼ªÌÄ¤ê
¿©ÍßÉÔ¿¶
ÆÝ»À¡Ê¤É¤ó¤µ¤ó¡Ë¤È¤Ï¡¢µÕÎ®¤·¤¿°ß¤ÎÆâÍÆÊª¤¬¸ý¹ÐÆâ¤ä²¼°öÆ¬Éô¤Þ¤ÇµÕÎ®¤¹¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¡£¿©Æ»¤Ï¡¢¶»Éô¤òÄÌ¤ê°ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¡´ï¤Î¤¿¤á¡¢°ß°Ê³°¤ÎÉô°Ì¤Ë¤â¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£À¼¤Î¤«¤¹¤ì¤äÉÔÌ²¡¢¼ª¤Î°Û¾ï¤Ê¤ÉµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¾É¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶»¤ä¤±¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤Î¤Û¤«¤Ë¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Ã²½´ï²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ß»À¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¡¢°ß»À¤ÎµÕÎ®¤òËÉ¤°Æ¯¤¤¬Àµ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¶»¤ä¤±¤ä°ß¤â¤¿¤ì¤Î°ßÉô¤Î¾É¾õ°Ê³°¤Ë¤â¡¢³±ÓÖ¤äÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¤Ê¤É°ßÉô¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ï¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Áá¿©¤¤¡¦µÊ±ì½¬´·¤Î¤¢¤ëÊý¡¦ÈîËþ¤ÎÊý¤Ê¤É¤ÏµÕÎ®À¿©Æ»±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
