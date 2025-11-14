イギリスの公共放送BBCが、アメリカ・トランプ大統領の演説の編集をめぐる問題について謝罪しました。しかし、トランプ氏側が求める10億ドルの賠償には応じない姿勢です。

BBCは、2021年のアメリカ議会襲撃直前にトランプ氏がおこなった演説を番組で報道する際、別々の部分から抜き出して、連続した発言に見えるように編集していたとして、謝罪しました。

トランプ氏の弁護士は番組の撤回と謝罪を要求し、14日までに応じなければ10億ドル、日本円でおよそ1500億円の損害賠償を求めて提訴すると警告していました。

BBCによりますと、サミール・シャー会長がホワイトハウスに個人的な書簡を送り、「映像の編集方法については大変遺憾だ」と伝えた一方で、名誉毀損の主張には根拠がないと強く反論しています。

問題となったのは、トランプ氏の演説の「議事堂へ向かう」と語った部分と、50分以上あとに出てくる「戦う、死に物狂いで戦う」という別の一節を、一つの連続発言であるかのようにつないで放送した点です。

BBCはこの編集が誤解を生み、トランプ氏が暴力を直接扇動したように見えたと認めています。この問題を受け、すでにBBCのデイビー前会長らが辞任していますが、BBCは問題の番組を再放送しない方針です。