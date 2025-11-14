ソウル支局長 仲川高志

ソウル南大門市場に「タチウオ横町」…十数軒で提供

ソウル中心部にある人気観光地・南大門(ナンデムン)市場には「カルチコルモク（タチウオ横町）」と呼ばれる名所がある。

タチウオを甘辛く煮込んだ家庭料理「カルチジョリム」を売りにする飲食店が十数軒並ぶ一角のことだ。

１９８６年創業の老舗、「全州(チョンジュ)食堂」を訪ねると、路地に面した調理場で、従業員がタチウオや大根、ネギを入れたヤンニョム（薬味）入りのスープを煮込んでいた。もうもうと白い湯気が立ち上り、一帯に香ばしい匂いが漂う。

カルチジョリムを頼んで数分、鍋の中でグツグツと音を立てながら料理が運ばれてきた。骨を除き、ご飯と一緒にほおばると、ピリッとした辛さとほのかな甘みが口に広がった。魚とスープの味が染み込んだ大根も含め、やみつきになる辛さで箸が止まらない。韓国で「ご飯泥棒」の異名を取るのもうなずける。

店独自の「薬味」においしさの秘密

２代目店主の李(イ)相(サン)ヒョプさん（６３）によると、「おいしさの秘密は、仕込み作業と店独自のヤンニョムにある」という。仕込みでは、２０分煮込んでは冷ます作業を２回繰り返し、注文を受けてから火にかけることで、味をしっかり具材に染み込ませる。ヤンニョムについては「唐辛子粉、料理酒、しょうゆ、水あめなどを混ぜて作る。でも比率は企業秘密」とかわされた。

全州食堂は当初、他店と差別化を図れず、売り上げは低迷した。初代店主で李さんの母、崔マンネさん（８８）が周辺の３店舗の店主と「客を呼び込めるものを出そう」と話し合い、４店舗でカルチジョリムをメニューに追加したところ、たちまち市場の名物になったという。李さんは「母から受け継いだ素朴な味をこれからも守り続けたい」と話した。

韓国焼酎にもぴったり

甘辛くて味の濃いカルチジョリムは、ご飯のお供にはもちろん、お酒のアテとしてもぴったりだ。全州食堂によると、合わせて韓国産の焼酎やマッコリを注文する客も多いという。

魚介類好きな韓国人…消費量は日本の１.４倍

カルチジョリムは韓国の李(イ)在明(ジェミョン)大統領の好物として知られる。ソウル近郊の京畿道(キョンギド)城南(ソンナム)市で弁護士として活動していた頃、市内にひいきの店があり、毎日のように食べていたという。

プルコギやサムギョプサル、サムゲタンなどの肉料理が有名な韓国だが、魚料理もよく食される。日本の水産庁が今年６月に公表した２０２４年度「水産白書」によると、韓国の２２年の１人当たり魚介類消費量は５６キロ・グラムで、日本（４０キロ・グラム）の１.４倍に上った。

韓国海洋水産開発院が昨年、韓国人が好きな水産物についてアンケートを実施したところ、魚介類では１位がサバ、２位がイカで、ヒラメ、エビ、タチウオが続いた。食べ方は魚の種類によって様々。サバは塩焼きや辛煮で、ヒラメは刺し身で食べるのが一般的だ。

日本で修業した韓国人の職人が握るすし店も増えている。ソウル市内では近年、店側に料理を一任する「おまかせ」方式が「粋でカッコいい」として定着しつつある。

◇

国内外の総支局長が、地域の自慢の味を紹介します。