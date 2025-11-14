高市内閣で初の衆参両院の予算委員会は１４日の質疑で区切りを迎え、臨時国会序盤の論戦を終える。

高市首相は分かりやすさなどを重視した答弁を重ねており、最初の山場を乗り切ることになりそうだ。踏み込んだ発言には野党から批判の声も出ている。（三沢大樹、中尾敏宏）

「割と納得感の得られる規模だ」。首相は１３日の参院予算委で、日本維新の会と合意した衆院議員定数の１割削減について野党へ理解を求めた。削減に国民が賛成している一方、「５割なら受け入れていない」と述べ、数字を並べて自身の考えを示してみせた。

労働時間規制の緩和を巡っては、自身の睡眠時間の短さを「２時間から長い日で４時間だ。お肌にも悪い」と述べ、長時間労働の改善に意欲を示す場面もあった。

７日から始まった予算委で目立つのは、自身の考えや生活感などを踏まえた答弁だ。関節リウマチの持病を明かして医療政策の重要性を訴えたほか、自身の靴や下着はネット通販で購入するなど家庭の買い物事情を明かすこともあった。関西弁を交えることもあり、参政党の神谷代表は１３日、「ストレートで分かりやすい」と持ち上げた。

首相はスピード感も重視しており、１１日の答弁では、買春への規制強化の質問に対して「検討を指示する」と応じ、その場で担当の平口法相に呼びかけた。

予算委に向けて首相は、当日の未明から各省庁が作成した答弁案に自ら手を入れるなど答弁内容の充実に注力しており、政府高官は「高市カラーを浸透させている」と語る。

一方、答弁に自身の信条がにじんで物議を醸すこともあった。中国による台湾の海上封鎖が発生すれば「存立危機事態になり得る」と述べた７日の答弁は、従来の政府見解から踏み込み、野党から批判を受けた。

１１日には「５兆円の恒久財源があれば何に使いたいか」と問われ、「食料品の消費税率をゼロにしたい」と吐露した。自民党は消費税減税を掲げておらず、党内からは「つい本音が出たのだろう」（中堅議員）との見方が出ている。

野党側は１２月に予定される２０２５年度補正予算案の予算委審議に次の照準を合わせており、新たな追及材料を見いだしたい考えだ。