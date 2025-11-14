Ž¢»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¿ÍŽ£¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤"Ä«30ÉÃ"¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
¡Ö»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¢ºÇÂç¤Î"¤¢¤ë¤¢¤ë"
¡ÚC¤µ¤ó40Âå½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡Û
¡¡»ä¤Ïºî¶È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ä¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ëè½µ·îÍË¤Ë²ñµÄ¤¬¤¢¤ê¡¢»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È»þ´Ö¤À¤±¤¬¤¹¤®¤Æ¤¤¤¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Õ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¡£¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè±ä¤Ð¤·¤°¤»¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£²ò·èºö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ºÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¡¿¤¹¤°¤ä¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¡£¤³¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÀ³Ê¡×¡ÖÇ½ÎÏ¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¡Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÇ¾¤ò¤¹¤°¤ä¤ë¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤äµ¤¹ç¤¤¤¤¤é¤º¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¥â¡¼¥É¡×¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ª
C¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºá°´¶¤ò¼«¿È¤ËÊú¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾ð¤±¤Ê¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ä¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·Àè±ä¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Þ¤¿1¤Ä³Ø¤ó¤À¡×¡ÖµÕ¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÃ»»þ´Ö¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¤Ç¾¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¡×¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤¹¤°¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½¢¿²Á°¡×¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢Ì²¤í¤¦¤ÈÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤¢¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î»Å»ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Öº£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ç¤â¡¢½¢¿²Á°¤Ë¸å²ù¤äÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤â²ò·èºö¤¬½Ð¤º¡¢¤Þ¤¿ÍâÆü¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀè±ä¤Ð¤·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê»þ´Ö¤ò¡ÖÌë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ«¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£
Ä«¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¸å²ù¤äÈ¿¾Ê¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿çÌ²»þ¤ÎÇ¾¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¹Í¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
½¢¿²Á°¤Ë1Æü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¥¤¥ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¡¢¡ÖÌë¡á1Æü¤ÎÅÓÃæ¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÄ«¡×¤Ë¤½¤ÎÆü¡Ê¡áÁ°Æü¡Ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢30ÉÃ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æ±¤¸¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Ä«¤«¤éÌÀ³Î¤ÊÌÜÅª°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Æü¤ò¡Ö¤¹¤°¤ä¤ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½¢¿²Á°¤Î¸å²ù¤äÈ¿¾Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë°ìÀÐÆóÄ»¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤Û¤É¡ÖToDo¥ê¥¹¥È¡×¤¬Ã»¤¤ÍýÍ³
»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡ÖToDo¥ê¥¹¥È¡×¡£¡Ö¤³¤ì¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤Î¤Ä¤±Êý¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤Ï¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌÜ¿ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®¡×¤È¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¡×¤ò¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ë¥á¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤òToDo¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤»¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ñÎÁºîÀ®¤â¡¢¡Ö»öÁ°Ä´ºº¡×¤È¡ÖºîÀ®¡×¤ò1¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¹àÌÜ¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾¤¬1¤Ä¤Îºî¶È¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æ»þ´ÖÆâ¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄ´ºº¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºîÀ®¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àè±ä¤Ð¤·¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ToDo¥ê¥¹¥È¤Ëµó¤¬¤ë²ÝÂê¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢È´¤±Ï³¤ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¹àÌÜ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤ë¤Ù¤¤«ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ToDo¥ê¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡²ó¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤º¤Ë¤¹¤à¹àÌÜ¤Ï¤É¤ì¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Îºî¶È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁªÊÌ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ë¹Ô·¿ToDo¥ê¥¹¥È¡×¤¬¤Ò¤é¤á¤¤òÀ¸¤à
ToDo¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº£½µ¤Î¶âÍË¤Þ¤Ç¤ËÉô²¼¤È¤Î1on1¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢Ã±¤Ë¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤½¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ÉÅöÆü¤ËÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤äÎ®¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉô²¼¤È¤Î1on1¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Îµ²±µ¡Ç½¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Î¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Îºî¶È¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò°ì»þÅª¤ËÇ¾¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤âÏÃ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤Ò¤é¤á¤¤¬½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ToDo¥ê¥¹¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤è¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¥ê¥¹¥È¤ò¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅ½¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤¯¡×¤Ê¤É¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËToDo¥ê¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°Ãå¼ê¤·¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Ë¸«¤»¤ë²ÝÂê¤Ï1¤Ä¤º¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¿û¸¶ ÍÎÊ¿ ¡§ ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡Ë