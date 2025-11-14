昨年の1年間はサウジアラビアのアル・カーディシーヤでプレイし、今夏にマルセイユの選手として再び欧州へ戻ってきたガボン代表FWピエール・エメリク・オバメヤン。今夏には36歳を迎えたが、ここまでリーグ・アンで4ゴール、ヨーロッパリーグでも1ゴールを決めるなど印象的な活躍を見せている。



ここ3年ほどのオバメヤンは移籍を繰り返すキャリアとなってきたが、マルセイユでは充実の時間を過ごせているのではないか。この3年の中でオバメヤンが明らかな失敗だったと振り返ったのは、2022年夏に移籍したチェルシーでの1年間だ。





オバメヤンは2022年の1月からバルセロナでプレイしていたが、半年でチェルシーへ移籍。しかしチェルシーでは21試合で3ゴールのみと結果を出せなかった。英『Daily Mail』によると、オバメヤンはチェルシー移籍を大きな間違いと振り返っている。「あそこへ行ったのは大きな間違いだった。本当にね。当時バルセロナでは難しい時期を過ごしていた。家に強盗まで入ったし、クラブは選手を売却する必要があった。僕か、メンフィス（デパイ）のどちらかだ。交渉のテーブルに並んでいたのはチェルシーだけで、僕は『分かった。家族のためにもチェルシーへ移籍する』と言ったんだ。当初は大丈夫だろうと思っていた。ジルーがアーセナルからチェルシーへ移籍して上手くやっていたからね。でも、僕にとっては違った」チェルシーの補強戦略に一貫性のなかったところもあり、オバメヤンは思うようにフィットしなかった。アーセナルではゴールを量産していただけに、チェルシーでの時間は少々もったいなかったか。