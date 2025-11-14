初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」への記者会見を行った。

会見ではプロレスリング・ノアの藤田和之と組んで新日本プロレスの永田裕志、ＳＳＰＷの間下隼人と対戦するケンドー・カシンが欠席。代わりにコメントを平井丈雅代表が読み上げた。

カシンのコメントは以下の通り。

「小春日和に喜びを感じる向寒の段、貴社ますますご発展の由、大慶に存じます。

この度は現時点で最後前の試合を組んで頂き、故新間寿先生はじめ、佐山聡総監、平井代表、関係者各位、そしてストロングスタイルプロレスを愛してやまないファンの皆様、誠に有難うございます。

ただ参戦にあたって２つ条件がございます。

ひとつは平井代表の壊れかけのＲａｄｉｏをこの場で歌って頂くこと、もう一つはこの試合の立ち合い人として大仁田厚氏を試合当日に立ち合わせる事。

是非この条件をクリアして頂き、気持ちよく参戦出来る事を心より願っております。

最後に皆様忙しい年末を前に、お体に気をつけてお過ごしください。

ケンドーカシン」

カシンの要求について平井代表は「カシン選手からの歌に関しては受け入れません」と拒否し「カシン選手は本人の方も含めて佐山先生を非常に尊敬されている選手だというふうに認識しておりますので、それなしでもすごいファイトを永田選手、間下相手にウチのリングで繰り広げていただけると信じておりますので受けることはありません」と断言した。

さらに立会人を大仁田が務めることも「大仁田選手、大変、力の入った試合を常にしていただいて。以前、佐山先生とも雌雄を決されました」などと切り出し「大仁田さま、また年明けて新しい未来の中で交わることが出てくることがあると思いますが１２月に関しては、それはないと思っております」とこちらもはねつけた。

ふたつの要求をすべて却下したことでカシンの参戦は、さらに予断を許さない状況に突入したが平井代表は「カシン選手は、それでも１２月４日、素晴らしいファイトをしてくれると私は確信しております。以上です」と信じていた。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

船木誠勝、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、関根“シュレック”秀樹

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

永田裕志、間下隼人 ｖｓ 藤田和之、ケンドー・カシン

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛

▼シングルマッチ １５分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 志真うた